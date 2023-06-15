Летчика и Героя России выдвинули на звание «Почетный гражданин Тюменской области»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
«Владимир Ильич входит в Общественный совет Тюменской областной Думы, он был депутатом V созыва регионального парламента. На данный момент является руководителем тюменского отделения Ассоциации Героев России», — сообщается в паблике ВК «Справедливая Россия — За правду. Тюмень».
Партийцы поддержали предложение выдвинуть кандидатуру Владимира Шарпатова на присвоения звания «Почетный гражданин Тюменской области».
В 1996 году лётчик Владимир Шарпатов после года плена в городе Кандагаре сумел сбежать. На самолёте он вернулся в Россию.
Ранее «Наш город» сообщал, что дачникам из СНТ «Лесная сказка» (около Тюмени) назначили штраф в размере 83 тысяч рублей за то, что они травили соседа, который является героем Российской Федерации.