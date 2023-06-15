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Летчика и Героя России выдвинули на звание «Почетный гражданин Тюменской области»

15 июня 2023, 10:17
Фото: Скрин в паблике ВК «Справедливая Россия – За правду. Тюмень».

Героя России предлагают сделать «Почетным гражданином Тюменской области»

Кандидатуру Героя России Владимира Шарпатова поддержали в реготделении партии «Справедливая Россия — За правду».
«Владимир Ильич входит в Общественный совет Тюменской областной Думы, он был депутатом V созыва регионального парламента. На данный момент является руководителем тюменского отделения Ассоциации Героев России», — сообщается в паблике ВК «Справедливая Россия — За правду. Тюмень».

Партийцы поддержали предложение выдвинуть кандидатуру Владимира Шарпатова на присвоения звания «Почетный гражданин Тюменской области».

В 1996 году лётчик Владимир Шарпатов после года плена в городе Кандагаре сумел сбежать. На самолёте он вернулся в Россию.

Ранее «Наш город» сообщал, что дачникам из СНТ «Лесная сказка» (около Тюмени) назначили штраф в размере 83 тысяч рублей за то, что они травили соседа, который является героем Российской Федерации.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Депутаты#Героизм
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