Корпорация МСП: Торговля и ресторанный бизнес в 2022 году «вырастали» чаще других

Ранее в ходе ПМЭФ-2023 замглавы экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила, что почти 28 тысяч малых и микропредприятий по итогам прошлого года перешли в более высокую категорию бизнеса. В целом количество переходов МСП-компаний в более высокую категорию за прошлый год было почти на 8,5% больше, чем в 2021 году.