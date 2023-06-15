Корпорация МСП: Торговля и ресторанный бизнес в 2022 году «вырастали» чаще других

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По его словам, в списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, пишут РИА Новости.
Помимо этого, Корпорация МСП составила ежегодный рейтинг регионов по динамике переходов бизнеса из категории в категорию. Так, относительно 2021 года в прошлом году по числу переходов из микро- в малый бизнес рейтинг возглавила Республика Ингушетия. За ней идет Калмыкия, Еврейская АО, Чукотка и Кабардино-Балкарская Республика.
«По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. Максимальный прирост переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия), Вологодская область, Республика Бурятия, Саратовская область и Республика Адыгея», — сообщил Александр Исаевич.
Также Корпорация МСП оценила долю выросших субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербург (0,68%), Удмуртская Республика (0,58%), Воронежская (0,56%) и Омская области (0,54%).
Ранее в ходе ПМЭФ-2023 замглавы экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила, что почти 28 тысяч малых и микропредприятий по итогам прошлого года перешли в более высокую категорию бизнеса. В целом количество переходов МСП-компаний в более высокую категорию за прошлый год было почти на 8,5% больше, чем в 2021 году.
В настоящее время МСП-предприятия могут получить разного рода поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».