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Глава РЭО Буцаев рассказал, зачем был снят экопросветительский ролик с Загитовой

15 июня 2023, 16:26
Фото: reo.ru
На полях Петербургского международного экономического форума прошла презентация нового видеоролика на тему обращения с отходами, снятого Российским экологическим оператором. Героиней ролика стала фигуристка Алина Загитова, которая призвала жителей России заботиться об экологии.

«Мир без мусора — точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают — я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды. Поэтому была рада вместе с Денисом Буцаевым стать участником сессии РЭО „На пути к переработке: от отходов к ресурсам“, — поделилась олимпийская чемпионка, передает издание gorod55.ru.

Отраслевая сессия прошла сегодня на площадке ПМЭФ-2023. В ней приняли участие экологи, эксперты и люди, неравнодушные к чистому будущему планеты, рассказала Загитова. В поддержку этих идей состоялась презентация ролика с участием фигуристки.

Видео опубликовано в соцсетях РЭО. Посмотреть его можно по ссылке во «ВКонтакте».

Одной из самых актуальных задач сегодня является изменение менталитета россиян, а также их поведенческой модели. Речь идет о простых вещах, которые каждый может делать ежедневно. Это должно стать привычкой — отдавать предпочтение более экологичной продукции, заниматься сортировкой отходов, отказываться от излишней упаковки, сдавать вещи в повторный оборот. Например, одежду можно относить в секонд-хенд или сдавать на переработку. Если у населения не будут сформированы экологические привычки, то мы не сможем достичь желаемого результата, даже при наличии самой современной инфраструктуры, подчеркнул Денис Буцаев.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что у компании есть большой медиабанк, постоянно пополняемый различными экопросветительскими материалами разного формата — социальной рекламой, плакатами, фото, уроками «Зеленой школы».

Видео со знаменитостями стали традицией РЭО, они популярны среди пользователей интернета, а значит, множество граждан задумывается о том, чтобы выбрать более экологичную модель поведения, добавил Бойко.

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