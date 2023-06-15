Глава РЭО Буцаев рассказал, зачем был снят экопросветительский ролик с Загитовой

Одной из самых актуальных задач сегодня является изменение менталитета россиян, а также их поведенческой модели. Речь идет о простых вещах, которые каждый может делать ежедневно. Это должно стать привычкой — отдавать предпочтение более экологичной продукции, заниматься сортировкой отходов, отказываться от излишней упаковки, сдавать вещи в повторный оборот. Например, одежду можно относить в секонд-хенд или сдавать на переработку. Если у населения не будут сформированы экологические привычки, то мы не сможем достичь желаемого результата, даже при наличии самой современной инфраструктуры, подчеркнул Денис Буцаев.