Глава РЭО Буцаев: Число концессионных соглашений по проектам ТКО выросло в 2 раза

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
В своем докладе спикер рассказал, что за прошедшие полтора года в России было заключено 40 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом он указал на двукратное увеличение числа концессий, заключенных благодаря поддержке Правительства РФ.
По его словам, в настоящее время отмечается рост на такую меру поддержки, как предоставление льготных кредитов инвестору из средств от размещаемых облигаций РЭО с субсидированием купона, которая применяется при реализации заемщиком концессий. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко, которая также приняла участие в сессии РЭО, указала на важность привлечения средств в отрасль и гарантии их возврата инвесторам.
В частности, Абрамченко акцентировала внимание, что необходимо обеспечивать не только поддержку проекта на старте, но и окупаемость этого проекта, о которой сегодня говорят все представители бизнеса.
«Гарантии окупаемости этих инвестиций должны быть. Мне кажется, над этим государству в дальнейшем нужно думать и работать», — отметила вице-премьер.
Денис Буцаев также напомнил, что две трети объектов будут сданы в эксплуатацию в 2024 году, при этом конечным сроком реализации инвестиционной стадии всех концессий, которые подписаны на сегодняшний день, является 2026 год.
«В общей сложности в рамках концессий в России сейчас на разной стадии создания (реконструкции) находятся объекты входящей мощностью обработки 10 млн тонн. Мы стараемся структурировать проекты по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации, это было условие со стороны правительства. И в настоящий момент у нас пайплайн проектов на 149 млрд рублей, при этом правительство нам разрешило привлечь 100 млрд», — заявил Буцаев.
Глава РЭО также сделал акцент на том, что для того, чтобы механизм концессий заработал, отрасли нужны более дешевые финансы, вместо тех, которые сегодня предлагает рынок кредитования. По его словам, в зависимости от категории заемщика ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 12−14%, со сроком окупаемости от 8 лет.
«Мы договорились, что 90% от ключа компенсирует государство. Таким образом, мы получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — резюмировал Буцаев.