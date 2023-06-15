Глава РЭО Буцаев: Число концессионных соглашений по проектам ТКО выросло в 2 раза

Глава РЭО также сделал акцент на том, что для того, чтобы механизм концессий заработал, отрасли нужны более дешевые финансы, вместо тех, которые сегодня предлагает рынок кредитования. По его словам, в зависимости от категории заемщика ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 12−14%, со сроком окупаемости от 8 лет.