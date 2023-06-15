Гендиректор РЭО предложил внедрять проекты по дегазации полигонов

«Таких технологий много, они на самом деле неплохо локализованы у нас в стране, но при этом мы можем получить эти технологии из дружественных стран. Указанные объемы углеродных выбросов — это 63 млн тонн по году, — отметил глава РЭО. — Это оценки экспертные, даже если они не совпадают на несколько десятых процентов, ничего страшного не будет. Потому что сам по себе объем достаточный для того, чтобы реализовать самый крупный экологический проект по дегазации всех полигонов».