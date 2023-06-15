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Гендиректор РЭО предложил внедрять проекты по дегазации полигонов

15 июня 2023, 20:26
Фото: reo.ru
Реализации климатических проектов в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) посвятил выступление на сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока» на ПМЭФ-2023 генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В частности, он высказал мнение о том, что именно такие проекты стали устойчивым трендом во всем мире. Но вместе с тем он составляет лишь 3−5% от всего количества климатических единиц, которые обращаются. Ежегодно в мире в среднем выпускается около 6 млн углеродных единиц от таких проектов. Об этом пишет gorod55.ru.

Буцаев подчеркнул, что ценность этих проектов в том, что они выполняются в сфере, где решение экологических проблем является еще и продолжением экологических проектов: «То есть это не экология промышленности, а экология для экологии».

Также Буцаев отметил, что наиболее часто встречающимися видами климатических проектов в сфере обращения с ТКО являются проекты по улавливанию и энергетической утилизации свалочного газа, а также посвященные компостированию органических отходов. По его мнению, если сравнивать с другими отраслями экономики, то расходы на подобные проекты существенно скромнее.

При этом он указал, что технологических препятствий для дегазации полигонов в настоящее время в России не имеется.

«Таких технологий много, они на самом деле неплохо локализованы у нас в стране, но при этом мы можем получить эти технологии из дружественных стран. Указанные объемы углеродных выбросов — это 63 млн тонн по году, — отметил глава РЭО. — Это оценки экспертные, даже если они не совпадают на несколько десятых процентов, ничего страшного не будет. Потому что сам по себе объем достаточный для того, чтобы реализовать самый крупный экологический проект по дегазации всех полигонов».

В заключение своей речи он отметил, что климатические проекты по активной дегазации полигонов с переработкой свалочного газа, в том числе для получения электрической энергии и газомоторного топлива, достаточно перспективны и дают возможность отрасли ТКО выйти на рынок углеродных единиц.

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