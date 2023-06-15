Девушки бесплатно: тюменцев приглашают на БДСМ-вечеринки

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Одно из мероприятий пройдёт в Тюмени 17 июня (начало в 21:00). В планах организаторов порки, пытки ваксплеи, игрушки и шибари. Женщины могут прийти на мероприятие бесплатно, с мужчин возьмут 700 рублей. Поучаствовать в мероприятии смогут и супружеские пары.
Стоит отметить, что в областную столицу приезжает дуэт из Екатеринбурга. Там подобных вечеринок ещё больше.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменские секс-вечеринки могут прийти до 100 человек. Обычно в них участвуют горожане в возрасте от 23 до 45 лет.