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Девушки бесплатно: тюменцев приглашают на БДСМ-вечеринки

15 июня 2023, 11:21
Фото: 1MI

БДСМ-вечеринки активно проводятся в Тюмени

В областной столице активно проходят БДСМ-вечеринки. Организаторы распространяют сообщения о мероприятии в ВК и Telegram-чатах.

Одно из мероприятий пройдёт в Тюмени 17 июня (начало в 21:00). В планах организаторов порки, пытки ваксплеи, игрушки и шибари. Женщины могут прийти на мероприятие бесплатно, с мужчин возьмут 700 рублей. Поучаствовать в мероприятии смогут и супружеские пары.

Стоит отметить, что в областную столицу приезжает дуэт из Екатеринбурга. Там подобных вечеринок ещё больше.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменские секс-вечеринки могут прийти до 100 человек. Обычно в них участвуют горожане в возрасте от 23 до 45 лет.

Секс-вечеринки в Тюмени: на мероприятие могут прийти больше 100 человек
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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