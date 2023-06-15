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Десятки тюменцев ежедневно интересуются службой в армии РФ по контракту

15 июня 2023, 11:47
Фото: 1MI

На тюменскую «горячую линию» о службе в армии ежедневно поступает до 80 звонков

На горячую линию штаба «МыВместе» ежедневно поступает до 80 звонков от тюменцев. Они интересуются службой в армии РФ по контракту.

По данным информцентра правительства Тюменской области, их интересуют условия службы, возможные ограничения. За две недели волонтёры ответили на тысячи звонков.

«В тюменском Технопарке 14 добровольцев помогают региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы. В день добровольцы обрабатывают около 80 звонков», — сообщает информцентр региона.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области девушек тоже агитируют заключать контракт с Минобороны. Сейчас наблюдается нехватка медиков.

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