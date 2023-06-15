Десятки тюменцев ежедневно интересуются службой в армии РФ по контракту

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
По данным информцентра правительства Тюменской области, их интересуют условия службы, возможные ограничения. За две недели волонтёры ответили на тысячи звонков.
«В тюменском Технопарке 14 добровольцев помогают региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы. В день добровольцы обрабатывают около 80 звонков», — сообщает информцентр региона.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области девушек тоже агитируют заключать контракт с Минобороны. Сейчас наблюдается нехватка медиков.