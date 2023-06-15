Чиновники, сообщили что более 90% тюменцам нравятся школьные обеды

В целом в областной столице горячим питанием охвачено 95,1% школьников в Тюмени, 10,8% получают двухразовое горячее питание. По состоянию на конец 2022 года, льготным питанием были обеспечены 5 613 обучающихся из малоимущих семей, 1 037 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 5 599 по адаптированной программе с ограниченными возможностями здоровья, 797 из семей мобилизованных граждан