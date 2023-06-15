Чиновники, сообщили что более 90% тюменцам нравятся школьные обеды

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Такие данные представила директор департамента образования Ольга Тренина. По ее словам, по сравнению с 2022 годом, число тюменцев недовольными школьными обедами уменьшилось на 5,7%.
В целом в областной столице горячим питанием охвачено 95,1% школьников в Тюмени, 10,8% получают двухразовое горячее питание. По состоянию на конец 2022 года, льготным питанием были обеспечены 5 613 обучающихся из малоимущих семей, 1 037 из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 5 599 по адаптированной программе с ограниченными возможностями здоровья, 797 из семей мобилизованных граждан
Между тем, сами горожане отмечают, что дети регулярно жалуются на школьные обеды и отказываются есть.
«Может 92,7% недовольны? Многие дети и родители жалуются на качество предлагаемых блюд. Департамент образования, похоже, живет где-то в другой реальности», — предположили горожане.
Ранее «Наш город» писал, что правительство Тюменской области выделило дополнительные денежные средства из бюджета на школьное питание. Теперь обед для одного ребенка, обучающегося по основной общеобразовательной программе стоит 40,1 рублей. Питание детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — 246,1 рублей. На школьника из семьи военнослужащих, участников СВО или мобилизованных тратят 246 рублей в день.