Более 2 млрд рублей на объекты обработки ТКО: детали проекта РЭО в республике Коми

Площадки для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут определены в том числе по результатам встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Результаты этой работы будут озвучены в ближайшее время. Введение таких объектов в эксплуатацию приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно которым к 2030 году на обработку должно отправляться 100% отходов, а захоронение отходов должно сократиться в два раза.