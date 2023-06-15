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Более 2 млрд рублей на объекты обработки ТКО: детали проекта РЭО в республике Коми

15 июня 2023, 14:37
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) выразил готовность инвестировать свыше 2 млрд рублей в комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Коми.

Подробности этого проекта обсудили на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава республики Владимир Уйба.

Стало известно, что было подписано соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым инвестиционные проекты по созданию объектов обращения с ТКО будут реализовываться в регионе, включая использование концессионных соглашений, пишет gorod55.ru.

Представитель РЭО Денис Буцаев поделился информацией: «Мы планируем строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для северного и южного куста в Коми. На встрече с губернатором мы обсудили детали проектов и подписали двустороннее соглашение, которое позволит продолжить работу по реализации инвестиционных проектов, включая использование концессий».

Важно отметить, что РЭО готов предоставить финансирование до 95% от общей суммы инвестиций для одного из этих объектов через льготный заём концессионеру, используя средства, полученные от размещения облигаций ППК. Это может превышать сумму в 2 млрд рублей. Конечный объем поддержки будет определен после разработки инвестором проектной и сметной документации и прохождения государственной экспертизы.

Площадки для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут определены в том числе по результатам встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Результаты этой работы будут озвучены в ближайшее время. Введение таких объектов в эксплуатацию приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно которым к 2030 году на обработку должно отправляться 100% отходов, а захоронение отходов должно сократиться в два раза.

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