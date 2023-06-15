nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Изображение материала

-51 сантиметр: уровень воды в Туре достиг критической отметки

15 июня 2023, 06:12
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре упал на 5 сантиметров

В Тюмени продолжает падать уровень воды в реке Тура. За последние 24 часа он понизился на 5 сантиметров и достиг критической отметки -51 сантиметр над нулем поста.
Сюжет
Тюмень

За пять дней вода в реке убыла на 24 сантиметра. До абсолютного минимума, -79 сантиметров, сталось всего 28 сантиметров.

По информации Центра регистра и кадастра, 15 июня минимальный уровень, 47 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 754 сантиметра, в 2002 году.

По прогнозам синоптиков, в Тюмени в ближайшую неделю осадков не ожидается. 15 и 16 июня температура воздуха составит +20…+23, в выходные термометры покажут +10…+17.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернулся запах гари. Согласно данным Аэрокосмоса, термоточки действуют в Ишимском и Уватском районах.

Читайте также:
Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности«Пешком через реку ходить будем»: в Тюмени Тура обмелела до критической отметкиВ Тюмень вернулся смог. Где горит?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Река Тура#Обмеление#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Вчера, 02:53
Температура воздуха в Тюмени вновь идёт на спад: ожидается холодный ветер
Сегодня, 01:39
В Тюмени взлетели цены на моторный газ. А на бензин?
Сегодня, 06:59
Тюменские дети вынуждены учиться в полуразрушенных школах. Фото
Сегодня, 02:27
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
Сегодня, 04:06
«Новые люди» помогли тюменским студентам разработать оригинальный бизнес-проект
Сегодня, 06:44