-51 сантиметр: уровень воды в Туре достиг критической отметки

В Тюмени за сутки уровень воды в Туре упал на 5 сантиметров

В Тюмени продолжает падать уровень воды в реке Тура. За последние 24 часа он понизился на 5 сантиметров и достиг критической отметки -51 сантиметр над нулем поста.

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