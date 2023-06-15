-51 сантиметр: уровень воды в Туре достиг критической отметки

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
За пять дней вода в реке убыла на 24 сантиметра. До абсолютного минимума, -79 сантиметров, сталось всего 28 сантиметров.
По информации Центра регистра и кадастра, 15 июня минимальный уровень, 47 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 754 сантиметра, в 2002 году.
По прогнозам синоптиков, в Тюмени в ближайшую неделю осадков не ожидается. 15 и 16 июня температура воздуха составит +20…+23, в выходные термометры покажут +10…+17.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вернулся запах гари. Согласно данным Аэрокосмоса, термоточки действуют в Ишимском и Уватском районах.