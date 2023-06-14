Житель Тюмени отсидел в СИЗО два года и стал миллионером

Вчера стало известно, что в Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату налогов в размере семи миллионов рублей. Эту сумму он недоплатил в бюджет страны за два года — с 2017 по 2019 годы (по данным прокуратуры Тюменской области). «Наш город» сообщал, что индивидуальный предприниматель подозревается в осуществлении деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг. Он применял специальный налоговый режим — единый налог на вменённый доход. Это позволило ему не платить НДС.