Житель Тюмени отсидел в СИЗО два года и стал миллионером

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По данным URA.RU, 54-летний тюменец потребовал компенсацию. Его обвиняли в бандитизме, но присяжные вынесли оправдательный вердикт.
«Истец находился под стражей 820 дней — с 23.01.2019 по 22.04.2021. Просит взыскать в его пользу с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в 4 100 000 рублей, из расчета 5000 рублей в день. Иск удовлетворить частично: взыскать с Российской Федерации в лице Минфина РФ компенсацию в размере 1 700 000 рублей», — говорится в судебном акте по данным издания URA.RU.
По данным следствия, преступная группа из нескольких человек начала «работать» в Тюмени осенью 2018 года. Они вымогали деньги у граждан и организаций.
Между тем суд встал на сторону тюменца, после вердикта присяжных он получил право на реабилитацию и компенсацию. Минфин пытался оспорить решение суда: в апелляционной инстанции представитель ведомства просил еще больше снизить сумму компенсации. Однако суд не нашел причин этого делать.
Вчера стало известно, что в Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату налогов в размере семи миллионов рублей. Эту сумму он недоплатил в бюджет страны за два года — с 2017 по 2019 годы (по данным прокуратуры Тюменской области). «Наш город» сообщал, что индивидуальный предприниматель подозревается в осуществлении деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг. Он применял специальный налоговый режим — единый налог на вменённый доход. Это позволило ему не платить НДС.
С целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017–2019 годы он организовал отражение в налоговых декларациях недостоверных сведений о количестве задействованных при оказании услуг транспортных средств. Кроме того, скрыл факт утраты права на применение специального налогового режима. Суд наложил арест на его имущество в качестве обеспечительной меры. Расследование дела продолжается.