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В Тюменской области за год на производстве погибли 13 человек

14 июня 2023, 14:49
За предыдущий год в Тюменской области на производстве погибли 13 человек, указывают данные Тюменьстата. Согласно статистике, самой опасной сферой деятельности для работников стала добыча полезных ископаемых.

Всего травмы на работе получили 1 005 человек в течение 2022 года. Кроме добычи полезных ископаемых, также опасными считаются сферы транспортировки и хранения грузов, строительства и здравоохранения, пишет «КП-Тюмень».

Отмечается, что количество несчастных случаев на производстве в Тюменской области постепенно увеличивается. В соответствии с данными тюменских статистиков, в 2017 году травмы на работе получили 993 человека.

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