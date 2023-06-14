В Тюменской области за год на производстве погибли 13 человек

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Всего травмы на работе получили 1 005 человек в течение 2022 года. Кроме добычи полезных ископаемых, также опасными считаются сферы транспортировки и хранения грузов, строительства и здравоохранения, пишет «КП-Тюмень».
Отмечается, что количество несчастных случаев на производстве в Тюменской области постепенно увеличивается. В соответствии с данными тюменских статистиков, в 2017 году травмы на работе получили 993 человека.