В РЭО назвали тройку лидеров по продаже вторсырья в ДФО

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что общее число лотов, размещенных регионами ДФО, достигло 41. Сумма заявок составила порядка 30 млн рублей. Он отметил, что электронная торговая площадка не ограничивается продажей вторсырья в соответствии с формированием экономики замкнутого цикла, но также предлагает услуги по исполнению обязанностей в рамках расширенной ответственности производителя, пишет издание Vostokmedia.
Хабаровский край разместил 10 лотов на 10 млн рублей в категориях золошлаковых отходов и полимеров. Приморский край предложил 16 лотов на 4 млн рублей в категориях отходов стекла, полимеров и макулатуры. Сахалинская область подала 7 заявок на сумму 8 млн рублей в категориях золошлаковых отходов и резины.
Электронная торговая площадка постоянно расширяется и совершенствуется. На данный момент на площадке зарегистрировано более 900 компаний, и объем размещенных лотов составляет 1 млрд рублей, сообщил руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов.
Электронная торговая площадка запущена в сентябре 2022 года. Она предлагает возможность покупки, продажи и заключения сделок по переработке вторичных ресурсов и сырья. Также на площадке можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).