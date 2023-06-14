В РЭО назвали тройку лидеров по продаже вторсырья в ДФО

Электронная торговая площадка запущена в сентябре 2022 года. Она предлагает возможность покупки, продажи и заключения сделок по переработке вторичных ресурсов и сырья. Также на площадке можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).