В мае цены на жилье в Тюмени пошли вниз

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Пока стоимость квартир снижается на первичном рынке недвижимости. По данным сайта «Авито», дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за месяц фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.
Напомним, что с 1 июня 2023 года в России повысились требования для выдачи ипотеки. Теперь первоначальный взнос на недвижимость составляет 20% вместо 15%, об этом сообщал «Наш город».