nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Изображение материала

В мае цены на жилье в Тюмени пошли вниз

14 июня 2023, 11:08
Фото: 1MI

В Тюмени снизились цены на жилье на первичном рынке

Цены на квартиры класса «комфорт» в областной столице пошли вниз. Это может быть связанно с постепенным снижением одобрения ипотечных займов.

Пока стоимость квартир снижается на первичном рынке недвижимости. По данным сайта «Авито», дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за месяц фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.

Напомним, что с 1 июня 2023 года в России повысились требования для выдачи ипотеки. Теперь первоначальный взнос на недвижимость составляет 20% вместо 15%, об этом сообщал «Наш город».

Читайте также:
Эксперты: рынок недвижимости в России постепенно затухает из-за ипотеки
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Продажа недвижимости
Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Сегодня, 02:53
Опять потеплело: сегодня в Тюмени будет + 25 градусов
Сегодня, 01:42
Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину
Сегодня, 02:37
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ
Сегодня, 12:38
Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны
Вчера, 10:42