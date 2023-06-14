В мае цены на жилье в Тюмени пошли вниз

Пока стоимость квартир снижается на первичном рынке недвижимости. По данным сайта «Авито», дорогие квартиры класса «бизнес» (188 тысяч за «квадрат») за месяц фактически не прибавили в цене. Недвижимость класса «комфорт» немного подешевела (почти до 115 тысяч за квадратный метр). На вторичном рынке стоимость квартир практически не изменилась.