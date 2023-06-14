В 2023 году продажи ипотеки в России впервые превысят 6 трлн рублей

Несмотря на ужесточение регулирования сегмента ипотеки в 2023 году, рынок продолжает динамично расти. По оценке ВТБ, за январь–июнь 2023 года банки выдадут населению на покупку недвижимости порядка 2,9 трлн рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат за аналогичный период 2022 года и на 9% — рекордного 2021 года. В свою очередь, портфель ипотеки по итогам первого полугодия увеличится на 9,5% и достигнет 16,6 трлн рублей.