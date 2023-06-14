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Тюменцы сообщают о пожаре около цистерн на ж/д станции Туринская. Фото

14 июня 2023, 12:39
Фото: Подписчик "Нашего города" Маргарита Щ.

Рядом с цистернами на ж/д станции Туринская произошел пожар

Рядом с Тюменской областью на ж/д станции Туринская около цистерн «Трансойла» произошел пожар.

По данным подписчицы «Нашего города» Маргариты Щ., всё произошло 14 июня днём. Здесь загорелась сухая трава, около железнодорожной станции наблюдается сильное задымление. Пожар пока не угрожает жилым домам и другим зданиям, пострадавших нет.

Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в районе Каскары недалеко от областной столицы. Пламя подошло очень близко к частным постройкам, местные жители вызвали спасателей МЧС. Другие подробности пока неизвестны.

Недалеко от Тюмени сильный ландшафтный пожар, пламя подходит к домам. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году
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