Тюменцы сообщают о пожаре около цистерн на ж/д станции Туринская. Фото

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По данным подписчицы «Нашего города» Маргариты Щ., всё произошло 14 июня днём. Здесь загорелась сухая трава, около железнодорожной станции наблюдается сильное задымление. Пожар пока не угрожает жилым домам и другим зданиям, пострадавших нет.
Ранее «Наш город» сообщал о пожаре в районе Каскары недалеко от областной столицы. Пламя подошло очень близко к частным постройкам, местные жители вызвали спасателей МЧС. Другие подробности пока неизвестны.