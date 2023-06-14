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Published Сегодня, 09:16

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Тюменцам рассказали, что их ждёт в День молодежи

14 июня 2023, 09:16
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Масштабный тематический фестиваль пройдёт в Тюмени 24 июня

Тематический фестиваль «Станция молодежи» развернётся в трех городах региона в следующую субботу: в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Гости фестиваля смогут посмотреть театральные представления, выступления артистов, спортивные соревнования, поучаствовать в мастер-классах, посетить выставки.

В Тюмени это масштабное мероприятие пройдёт в большом зале и возле мультицентра «Контора параходства», сообщают в пресс-службе регионального правительства. Здесь будет работать 5 тематических площадок.

Молодые тюменцы смогут поучаствовать в турнирах по настольным играм, в забеге в поддержку фильма об известном писателе Крапивине, смастерить бизиборд, посетить виртуальные выставки. Программа фестиваля очень разнообразна.

Ранее «Наш город» писал, что День молодёжи в этом году переносится с 27 на 24 июня.

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#Елена Чебоксарова#День молодежи#Фестиваль#Лето#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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