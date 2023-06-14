Тюменцам рассказали, что их ждёт в День молодежи

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Гости фестиваля смогут посмотреть театральные представления, выступления артистов, спортивные соревнования, поучаствовать в мастер-классах, посетить выставки.
В Тюмени это масштабное мероприятие пройдёт в большом зале и возле мультицентра «Контора параходства», сообщают в пресс-службе регионального правительства. Здесь будет работать 5 тематических площадок.
Молодые тюменцы смогут поучаствовать в турнирах по настольным играм, в забеге в поддержку фильма об известном писателе Крапивине, смастерить бизиборд, посетить виртуальные выставки. Программа фестиваля очень разнообразна.
Ранее «Наш город» писал, что День молодёжи в этом году переносится с 27 на 24 июня.