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Тюменский ресторан предлагает крупным бизнесменам выпить шампанское за 28 тысяч руб

14 июня 2023, 10:40
Фото: Фото предоставлено Лобушкин в Telegram-канале "Тюмень №1"

Тюменцы предлагают бизнесменам ПМЭФ-2023 икру за 17 тысяч рублей. Фото

На международном форуме ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге работает тюменский ресторан «Чум». Он предлагает посетителям очень дорогие блюда.
«Трио икры (чёрная игра, Щучья икра, икра нерки) 150 гр — 17 100 рублей», — отмечается в меню ресторана.

Посетители могут выпить шампанского «Жакарт Брюг Мозаик (Франция, Шампань)» за 28 тысяч рублей. Кружка пива стоит 800 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что 1 июля в Тюмени откроется новый ресторан корейского стритфуда Chicko. Он заработает в ТЦ «Калинка», сумма инвестиций в проект составит 20 млн рублей. Часть средств на правах партнера вложил тюменский холдинг «МаксиМ».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Рестораны
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