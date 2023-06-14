Тюменский ресторан предлагает крупным бизнесменам выпить шампанское за 28 тысяч руб

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
«Трио икры (чёрная игра, Щучья икра, икра нерки) 150 гр — 17 100 рублей», — отмечается в меню ресторана.
Посетители могут выпить шампанского «Жакарт Брюг Мозаик (Франция, Шампань)» за 28 тысяч рублей. Кружка пива стоит 800 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что 1 июля в Тюмени откроется новый ресторан корейского стритфуда Chicko. Он заработает в ТЦ «Калинка», сумма инвестиций в проект составит 20 млн рублей. Часть средств на правах партнера вложил тюменский холдинг «МаксиМ».