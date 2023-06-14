Тюменский ресторан предлагает крупным бизнесменам выпить шампанское за 28 тысяч руб

Ранее «Наш город» сообщал, что 1 июля в Тюмени откроется новый ресторан корейского стритфуда Chicko. Он заработает в ТЦ «Калинка», сумма инвестиций в проект составит 20 млн рублей. Часть средств на правах партнера вложил тюменский холдинг «МаксиМ».