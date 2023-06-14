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Тюменские силовики задержали международного террориста, он скрывался годами

14 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали террориста, он долгое время скрывался от следствия

Тюменские силовики задержали террориста в Нижневартовске. Он является гражданином России и с 2017 года скрывался от следствия.

По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», задержанным оказался Хусаинов. Мужчина является членом запрещённой в РФ международной террористической организации. Ранее он привлекался к ответственности за вербовку.

«В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет», — отмечается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».

Ранее «Наш город» сообщал, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 30-летнего тюменского онколога Рашата Атавова.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Александр Мязин
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