Тюменские силовики задержали международного террориста, он скрывался годами

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», задержанным оказался Хусаинов. Мужчина является членом запрещённой в РФ международной террористической организации. Ранее он привлекался к ответственности за вербовку.
«В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет», — отмечается в Telegram-канале «Антитеррор Урал».
Ранее «Наш город» сообщал, что Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 30-летнего тюменского онколога Рашата Атавова.