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Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину

14 июня 2023, 02:37
Фото: 1MI

Житель Тюменской области готов отправить бойцам свой УАЗ с прицепом

Тоболяк решил передать воинам в зону СВО свой УАЗ с прицепом через 10 дней.

Друзья, знакомые и сотрудники СТО из села Ярково сейчас активно помогают неравнодушному горожанину реанимировать автомобиль, чтобы отправить его в батальон «Тобол».

Кроме того, они собираются доставить воинам и другую технику, рассказал местный житель в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» писал, что глава ЯНАО принял решение материально поддержать бойцов: чиновники перечислят им свои зарплаты за месяц.

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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Гуманитарная помощь#Тюменцы#Общество
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