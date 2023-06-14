Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Друзья, знакомые и сотрудники СТО из села Ярково сейчас активно помогают неравнодушному горожанину реанимировать автомобиль, чтобы отправить его в батальон «Тобол».
Кроме того, они собираются доставить воинам и другую технику, рассказал местный житель в telegram-канале «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» писал, что глава ЯНАО принял решение материально поддержать бойцов: чиновники перечислят им свои зарплаты за месяц.