ТЦ «Матрица» в Тюмени пытаются продать с 2016 года за 299 млн рублей

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По данным сайта «Авито», он находится на улице Пермякова. Здесь три этажа, большая часть площадей занята арендаторами. Общая площадь строения 4 436 квадратных метров, здесь работают федеральные арендаторы — KFC, «Все инструменты» и «Магнит».
«Здание свободного назначения: (многофункциональный центр, офис, торговый центр, банк, фитнес-центр)», — сообщается в объявлении.
Стоит отметить, что ТЦ продаётся уже с 2016 года по цене примерно 67 000 за «квадрат». Это существенно ниже рыночной стоимости офисов, но здание не покупают.