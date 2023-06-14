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ТЦ «Матрица» в Тюмени пытаются продать с 2016 года за 299 млн рублей

14 июня 2023, 12:05
Фото: Скрин "Авито"

Тюменский торговый центр «Матрица» снова продают за 299 миллионов рублей

Владельцы ТЦ «Матрица» продолжают попытки продать торговую точку. Здание оценивается в 299 млн рублей.

По данным сайта «Авито», он находится на улице Пермякова. Здесь три этажа, большая часть площадей занята арендаторами. Общая площадь строения 4 436 квадратных метров, здесь работают федеральные арендаторы — KFC, «Все инструменты» и «Магнит».

«Здание свободного назначения: (многофункциональный центр, офис, торговый центр, банк, фитнес-центр)», — сообщается в объявлении.

Стоит отметить, что ТЦ продаётся уже с 2016 года по цене примерно 67 000 за «квадрат». Это существенно ниже рыночной стоимости офисов, но здание не покупают.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Деньги#Александр Мязин
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