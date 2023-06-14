Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?

Что касается ДОКа («Тайванью» — так прозвали эту часть города местные жители) — это уникальное, спокойное и живописное место со своей историей. Район считается экологически чистым. Он окружен рекой. И несмотря на то, что этот островок как бы отрезан от города, в центр из ДОКа можно добраться за 15 минут. Инфраструктура здесь не развита, но у администрации есть свои планы насчет этого островка.