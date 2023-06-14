Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?

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Тюмень — это первый город в Сибири, основанный в 1586 году. А по численности населения среди сибирских городов он находится на четвертом месте. Здесь развитая инфраструктура, хорошие дороги, разнообразные заведения общественного питания и множество памятников
Вот уже два года Тюмень носит звание «Города трудовой доблести» и является туристическим центром для многих путешественников. И это не удивительно, поскольку здесь есть на что посмотреть. Постоянно появляются новые ЖК, парки, кафе и арт-объекты. Но каково людям здесь жить, и какой из районов считается наиболее приятным для жизни?
В составе Тюмени насчитывается четыре административных округа: Ленинский, Центральный, Восточный и Калининский, а также большое количество микрорайонов. Примечательно, что город постоянно застраивается все новыми и новыми жилыми и нежилыми зданиями. Невозможно представить, чтобы даже в самом отдаленном уголке не было хорошей транспортной развязки и десятка магазинов.
По словам риелтора Елизаветы, на данный момент одним из неудобных районов для жизни является «Ново Комарово», расположенный в Калининском округе. Риелтор уверяет, что здесь через несколько лет появится центральный парк, но, а пока в этом районе нет автобусов, магазинов и прочих прелестей для жизни.
Основными объектами Калининского округа являются: ТРК «Колумб», ТРЦ «Вояж», а также в этой части города расположился железнодорожный вокзал и Затюменский парк. Напомним, что к этому округу относятся улицы от Ямской до Червишевского тракта и объездной дороги (Полевая, Авторемонтная, Московский и Червишевский тракты). Еще здесь расположился аэропорт и районы Маяк и ДОК.
По словам риелтора, многие районы Калининского округа попадают под программу реновации, что не может не радовать местных жителей. Поскольку здесь много частных домов, а также зданий, которым точно нужен хотя бы косметический ремонт.
Главным плюсом этого округа является хорошая транспортная развязка. С Червишевского тракта можно легко добраться до центра, восточного района и даже Зареки. Конечно, жителям Московского тракта и Маяка не помешают дополнительные автобусы. В вечернее время уехать в город из этих районов практически невозможно.
Что касается ДОКа («Тайванью» — так прозвали эту часть города местные жители) — это уникальное, спокойное и живописное место со своей историей. Район считается экологически чистым. Он окружен рекой. И несмотря на то, что этот островок как бы отрезан от города, в центр из ДОКа можно добраться за 15 минут. Инфраструктура здесь не развита, но у администрации есть свои планы насчет этого островка.
Район Дома Обороны — одна из самых обжитых территорий. Здесь новостройки прекрасно уживаются рядом с улочками, состоящими из частного сектора. По словам специалистов, Оборона — это прекрасный район для жизни с детьми. Здесь спокойно, есть все необходимое, а до центра, вокзалов и отдаленных районов добраться легко без пересадок. Окраины Обороны частично уходят в лесополосу, что тоже является большим плюсов. Прогулки на свежем воздухе благоприятно скажутся на горожанах с детьми. Здесь расположился Затюменский парк.
Это самый большой район города, который по праву можно считать культурным, промышленным и торговым сердцем Тюмени. Здесь сосредоточена жизнь. Его основные ориентиры — это Цветной бульвар, Центральная площадь, сквер Нефтяников, ЦУМ, торговые центры «Рентал», «Вояж», «Гудвин», а также драматический театр.
— Мне нравится, что здесь «движняк» (не люблю тихие районы). Рядом драмтеатр, все концерты-праздники как на ладони и далеко ходить не надо. Плюс все нужное рядом (от аптек/магазинов/больниц до кинотеатра). Нравится транспортная доступность. Не нравятся пьяницы. С приходом тепла их стало больше, — рассказывает тюменка, проживающая в районе Драмтеатра.
Торговые центры, Цветной бульвар, скверы, парки, уютные шоу-румы, большое количество заведений общепита на любой вкус (от фаст-фуда до изысканных блюд), ну и, конечно, улица Дзержинского.
Пешеходная улица — это яркий и запоминающийся огонек для тюменцев и гостей города. Дзержинского связывает исторический район города с набережной. А уж на набережной-то точно всегда кипит своя жизнь. Зимой заливают каток. А еще здесь есть спортивная площадка, «Контора Пароходства», мост Влюбленных. Он в свою очередь тоже привлекает туристов своей красотой, особенно в темное время суток, когда включается подсветка.
В летнее время года от центра до отдаленных районов города можно добраться на различном общественном транспорте. Некоторые автобусы в летнее время ходят до поздней ночи. А до заречных микрорайонов и вовсе рукой подать. Обойти набережную — и тебе откроется заречная часть города. Сейчас в старой Зареке (левый берег реки) располагается, в основном, частный сектор, но специалисты уверяют, что и эту часть города затронет реновация.
А вот новая Зарека постепенно застраивается. Стоит вспомнить, что еще недавно на месте «Европейского квартала», ЖК «Айвазовского» и «Салюта» были пустыри. «Алебашевский BAZAR» и «Окей» на Профсоюзной здорово разнообразили жизнь местных жителей. Поскольку теперь самые необходимые магазины есть у горожан в постоянном доступе.
«Основная проблема этой части города в том, что здесь до сих пор полно цыган. Но все не так плохо, как в лихие годы. Цыгане стали цивилизованнее», — утверждает риелтор.
Однако не будем забывать, что главным посещаемым местом туристов и жителей города стал аквапарк «ЛетоЛето», который также был построен в заречной части города.
Когда-то он считался неблагополучным для жизни из-за маргиналов, живущих здесь. Но со временем этот район облюбовали молодые семьи, поэтому теперь его можно считать молодежным. Мелиораторов — достаточно автономный округ со своей жизнью. Здесь есть школы, детские сады, круглосуточные магазины, частный сектор с элитными домами. К тому же в этом районе располагаются конечные остановки многих маршруток и дачное сообщество.
Пожалуй, одним из главных минусов можно считать то, что такси от ММС до других районов стоит достаточно дорого. Так в вечернее время цена до центра может вырасти до 500-600 рублей. Впрочем, владельцам личного авто не стоит беспокоиться об этой проблеме. К тому же, как упоминалось ранее, этот район достаточно автономен и живет своей жизнью.
Небольшой участок от улицы Дружбы до перекрестка улиц Ватутина и Ветеранов труда находится в шаговой доступности от Мелиораторов, и одно из преимуществ этого района в том, что недалеко от него расположился парк имени Гагарина. Зимой здесь можно покататься на лыжах, а летом просто хорошо провести время.
Район очень зеленый, благодаря чему здесь всегда чистый воздух. А еще на Ватутино располагается храм, кладбище и рынок.
Здесь старенькие дома уступают место новым ЖК «Суходолье», «Видный», «Линейная». А за объездной дорогой расположились микрорайоны Ново-Патрушева и Ожогино.
Последний в свою очередь считается элитным, состоящим из четырехэтажных домов комфорт-класса с теплым подземным паркингом.
Район Лесобазы, который раньше считался одним из криминальных, здорово изменился за счет комплексного развития территорий. Около 20 лет назад здесь еще были старые дома, окруженные болотами. Но сейчас на этом месте новенькие многоэтажки, несколько школ и детских садов.
«Сейчас там вполне спокойно и безопасно. Поскольку криминальные элементы расселили в разные районы города», — добавляет риелтор.
Одним из неблагоприятных для жизни районов считается КПД. Однако по мнению специалиста, люди здесь, несмотря на всю маргинальность, являются безобидными и спокойными. Разве что невоспитанными.
С этим соглашается Юлия, местная жительница, живущая в этом районе. «Мне нравится разнообразие общественного транспорта. Легко добраться до Центра. Но мне не нравится местный контингент», — заявляет горожанка.
Напомним, что главными объектами Ленинского округа являются: государственная медакадемия, «Пригородный» рынок, ТЦ «Премьер» и ДК «Строитель». А также Мыс и Тарманы тоже относятся к этому округу.
Строительство Тарманов началось еще в 70-х годах прошлого века. И когда-то этот участок города состоял лишь из хрущевок. Однако в последние годы началось активное строительство многоэтажек. Опять же — это достаточно экологичный район города, да и до Гагаринского парка рукой подать.
Что касается Мыса, на сегодняшний день он достаточно хорошо развивается. Имеет налаженную инфраструктуру и огромную парковочную зону. Ну и конечно, главная достопримечательность — это все тот же парк им. Гагарина.
А еще в этой части города располагается крупнейший торговый центр «Сити Молл».
Каждый район города затронула реновация. В любом его уголке существует порядка 5 новых ЖК, а также своя лесопарковая зона и развитая инфраструктура.
Преимущество Центрального округа в том, что здесь всегда кипит жизнь. Главные достопримечательности города и разнообразие заведений общепита притягивает сюда местных жителей и гостей. Однако центр города — это в первую очередь шум, автомобильные выхлопы и очень много яркого света. Да и квартиры здесь намного дороже, чем в спальных районах.
Плюсами Калининского округа являются автономность, лесопарковая зона, хорошая транспортная развязка. Но поскольку Калининский объединяет в себе окружную дорогу, кольцо обоих трактов, то можно представить, какие здесь пробки и шум.
Что касается Восточного округа, большой плюс в том, что здесь много крупных торговых центров, новостроек, несколько рынков и прекрасная транспортная развязка. Из минусов, пожалуй, можно назвать — маргинальная часть населения в старой части ВО, а также то, что здесь мало зелени. Единственный зеленый уголок — «Сквер Депутатов», который вносит разнообразие между промзоной и серыми домами.
Ну и наконец Ленинский округ — это достаточно исторический район. Его плюсами являются наличие автовокзала и большое количество общественного транспорта, на котором можно добраться до любой части города. У этого района есть одно «но» — среди населения немало криминальных элементов и алкоголиков.