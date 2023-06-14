Цены в аптеках Тюмени могут вырасти на 20-30% из-за новой инициативы

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Теперь депутаты хотят ограничить этот процент до 5. Аптеки грозят сразу поднять цены.
Производители лекарств не смогут платить большие деньги за продвижение препаратов. С подобной инициативой выступили в Госдуме. В 2021 году аптеки уже лишили бэк-маржи. Против было и правительство, и аптечное лобби.
Депутаты полагают, то нововведение поможет отечественным фармкомпаниям, но ограничит доходы аптекарям. Ещё в 2017 году продавцы начинали разговор с производителями лекарств с 60%. Маркетинговые бюджеты позволяли проводить скидочные компании и увеличивать сеть торговых точек. Думцы решили, что 5% от стоимости будет вполне достаточным бонусом для этих целей.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с конца февраля 2022 года наценка на лекарства выросла до 30%. Но подобные выплаты — это до 50% прибыли аптек. Если их лишиться, то цены на лекарства придётся повышать или закрывать убыточные аптеки.
«Если жестко будут регламентировать расходы на продвижение, то тогда невозможно будет делать переброску денег с одного лекарства на другое. В один месяц они промоутируют условный аспирин, а в следующем месяце — нурофен, в зависимости от того, как они договорились с компанией-производителем, какие лекарства они как продвигают, и сколько в стоимости препарата будет цена продвижения. Если это будет жестко регламентировано, то они будут промоутировать только дорогие препараты», — заключает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Ограничивать цены на лекарства власти пытаются с 2018 года. Любые ограничения в первую очередь ударят по самым доступным препаратам — их просто уберут с продажи. Аптеки и оптовики будут заинтересованы закупать самые дорогие лекарства. Дешевых препаратов станет меньше, и не факт, что это будут лучшие лекарства.
Если денег будет не хватать, мелкие аптеки будут закрываться, ведь никто себе в убыток работать не станет. Сетевики тоже не удержат свои филиалы в небольших городах. Пострадают те же потребители, о которых так пекутся народные избранники.
И тогда мера, введенная в 2021 году, потеряет всякий смысл. Импортные лекарства по определению дороже, и вместе с аптеками пострадают и российские производители.