Теперь их четверо: еще два жителя Тюмени скончались от отравления поддельной водкой

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
С января 2023 года жидкость с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская Охота» убила 4 человек.
«В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека», — сообщили представители СКР по Тюменской области.
Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Тюменской области А. А. Кубляков.
Вчера «Наш город» отмечал, что от палёной водки наступила смерть двух человек — мужчины 1989 г. р. и женщины 1961 г. р.