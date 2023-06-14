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Теперь их четверо: еще два жителя Тюмени скончались от отравления поддельной водкой

14 июня 2023, 14:01
Фото: 1MI

Четыре человека погибли из-за суррогатной водки в Тюмени

По данным СКР по Тюменской области, следователям удалось установить ещё два смертельных случая отравления поддельной алкогольной продукцией.

С января 2023 года жидкость с этикеткой «Родники Сибири» и «Царская Охота» убила 4 человек.

«В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что в результате распития спиртосодержащей жидкости скончались еще два человека», — сообщили представители СКР по Тюменской области.

Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Тюменской области А. А. Кубляков.

Вчера «Наш город» отмечал, что от палёной водки наступила смерть двух человек — мужчины 1989 г. р. и женщины 1961 г. р.

Трое тюменцев погибли из-за суррогатной водки «Царская охота» и «Родники Сибири»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Смерть#Водка#СКР#Дела судебные
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