Строители возводят второй этаж надземного пешеходного перехода у ЖК «Колумб» в Тюмени

По данным ГУС по Тюменской области, подрядчики уже поставили первую опору со стороны ЖК «Плеханово». Идёт возведение шахты лифта, свайное поле и первый этаж уже готовы. Специалисты отмечают, что это первый подобный пешеходный переход в городе.