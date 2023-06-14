Строители возводят второй этаж надземного пешеходного перехода у ЖК «Колумб» в Тюмени

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По данным ГУС по Тюменской области, подрядчики уже поставили первую опору со стороны ЖК «Плеханово». Идёт возведение шахты лифта, свайное поле и первый этаж уже готовы. Специалисты отмечают, что это первый подобный пешеходный переход в городе.
«Со стороны ЖК „Колумб“ с участка производства работ вынесены коммунальные сети. В ближайшее время начнётся строительство шахты лифта и опоры №2», — отметили в ГУС по Тюменской области.
Рядом с переходом установят автопавильоны, стройку завершат в октябре.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на две недели перекроют улицу Максима Горького.