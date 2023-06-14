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Строители возводят второй этаж надземного пешеходного перехода у ЖК «Колумб» в Тюмени

14 июня 2023, 13:08
Фото: ГУС по Тюменской области

В Тюмени у ЖК «Колумб» строят второй этаж надземного пешеходного перехода

В областной столице у ЖК «Колумб» возводят надземный пешеходный переход.

По данным ГУС по Тюменской области, подрядчики уже поставили первую опору со стороны ЖК «Плеханово». Идёт возведение шахты лифта, свайное поле и первый этаж уже готовы. Специалисты отмечают, что это первый подобный пешеходный переход в городе.

«Со стороны ЖК „Колумб“ с участка производства работ вынесены коммунальные сети. В ближайшее время начнётся строительство шахты лифта и опоры №2», — отметили в ГУС по Тюменской области.

Рядом с переходом установят автопавильоны, стройку завершат в октябре.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на две недели перекроют улицу Максима Горького.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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