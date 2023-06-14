Семья выбрала деревенскую жизнь и занимается разведением коз в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Однако семья Вебер — Владимир, Екатерина и их сын Максим, решили противоречить этому стереотипу и сбежали из областного центра в маленькую деревушку под Заводоуковском, где начали заниматься разведением коз.
В настоящее время в личном подсобном хозяйстве семьи Вебер имеется 19 голов дойных коз и козлят, а также птица, включая куриц, уток и гусей. Они полностью посвятили себя этому делу и наслаждаются жизнью в окружении природы и животных. О жизни вдали от городской суеты рассказали в «КП-Тюмень».