Семья выбрала деревенскую жизнь и занимается разведением коз в Тюменской области

В настоящее время в личном подсобном хозяйстве семьи Вебер имеется 19 голов дойных коз и козлят, а также птица, включая куриц, уток и гусей. Они полностью посвятили себя этому делу и наслаждаются жизнью в окружении природы и животных. О жизни вдали от городской суеты рассказали в «КП-Тюмень».