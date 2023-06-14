nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Семья выбрала деревенскую жизнь и занимается разведением коз в Тюменской области

14 июня 2023, 14:50
Считается, что большинство людей мечтают о жизни в крупном мегаполисе с бесчисленным количеством развлечений на любой вкус и кошелек.

Однако семья Вебер — Владимир, Екатерина и их сын Максим, решили противоречить этому стереотипу и сбежали из областного центра в маленькую деревушку под Заводоуковском, где начали заниматься разведением коз.

В настоящее время в личном подсобном хозяйстве семьи Вебер имеется 19 голов дойных коз и козлят, а также птица, включая куриц, уток и гусей. Они полностью посвятили себя этому делу и наслаждаются жизнью в окружении природы и животных. О жизни вдали от городской суеты рассказали в «КП-Тюмень».

Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Сегодня, 02:53
Опять потеплело: сегодня в Тюмени будет + 25 градусов
Сегодня, 01:42
Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину
Сегодня, 02:37
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ
Сегодня, 12:38
Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны
Вчера, 10:42