Родительские траты на выпускные: сколько стоит организация праздника

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Средняя стоимость организации торжества составит около 4 тысяч рублей на каждого человека, остальная сумма будет направлена на приобретение нарядов для выпускников, пишет NEWS.ru.
Аналитики «Авито» отмечают, что общие затраты на празднование, включая наряды и организацию вечера, составят 15,2 тысячи рублей для родителей девочек и 12,8 тысячи рублей для родителей мальчиков (при условии, что в классе 25 учеников).
В среднем организационная часть выпускного в России обойдется в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта, которая составляет около 1,5 тысячи рублей в час, аренду ресторана, начиная от трех тысяч рублей в час, или проведение выпускного на теплоходе за четыре тысячи рублей в час. Средняя цена банкета на одного человека составляет примерно 1,5 тысячи рублей. Бюджет на ведущего и диджея составляет около 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.
Средняя стоимость вечернего платья на платформе «Авито» составляет 4,3 тысячи рублей, а брючного костюма — 2,3 тысячи рублей. Если же выбрать услугу пошива вечернего платья на «Авито Услугах», то она будет стоить примерно пять тысяч рублей. Аксессуары, такие как бижутерия и украшения для волос, обойдутся в 430 рублей. Средняя цена женских туфель на «Авито» составляет около двух тысяч рублей.