Родительские траты на выпускные: сколько стоит организация праздника

В среднем организационная часть выпускного в России обойдется в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта, которая составляет около 1,5 тысячи рублей в час, аренду ресторана, начиная от трех тысяч рублей в час, или проведение выпускного на теплоходе за четыре тысячи рублей в час. Средняя цена банкета на одного человека составляет примерно 1,5 тысячи рублей. Бюджет на ведущего и диджея составляет около 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.