РЭО курирует мастерскую переработки и раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

Сессия под названием «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» состоится 15 июня в 09:00. В мастерской переработки «Зеленый фургон» будут представлены различные станки для переработки пластика, проведут мастер-классы по изготовлению новых предметов из пластика и апсайклингу. Мастерская будет открыта на протяжении всего форума. Фургон можно найти рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.