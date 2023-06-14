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РЭО курирует мастерскую переработки и раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 14:25
Фото: 1MI
Российский экологический оператор стал экопартнером XXVI Петербургского международного экономического форума, который начался 14 июня и продолжит свою работу до 17 июня 2023 года.

В рамках форума РЭО организует экомастерскую, а также проведет отраслевую сессию, посвященную сфере обращения с отходами и формированию циклической экономики, сообщает издание rostovgazeta.ru.

Генеральный директор компании Денис Буцаев отметил, что ежегодное участие в форуме важно для создания экономики замкнутого цикла и развития этой отрасли. В РЭО стараются привлечь больше внимания к экологизации форума, например организуют раздельный сбор мусора и запускают мастерскую переработки «Зеленый фургон».

Сессия под названием «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» состоится 15 июня в 09:00. В мастерской переработки «Зеленый фургон» будут представлены различные станки для переработки пластика, проведут мастер-классы по изготовлению новых предметов из пластика и апсайклингу. Мастерская будет открыта на протяжении всего форума. Фургон можно найти рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.

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