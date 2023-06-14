Подполковником полиции и ветеран МВД скончался в Тобольске. Фото

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
«Ушел из жизни Матренинских Олег Алексеевич. Подполковник полиции. Ветеран МВД. 28 лет посвятил службе. Любящий муж и папа, верный друг. Прощание состоится в траурном зале 16.06.2023 с 10.30 до 12.00», — сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске скончался глава компании «Аква-Сервис». Организация производит напитки в регионе уже 21 год. Организация выполнила 54 госконтракта.