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Подполковником полиции и ветеран МВД скончался в Тобольске. Фото

14 июня 2023, 13:32
Фото: Скрин паблика "Типичный Тобольск"

В Тобольске умер подполковником полиции и ветеран МВД

В Тобольске родственники и близкие простятся с Олегом Алексеевичем. Он был подполковником полиции, ветераном МВД.
«Ушел из жизни Матренинских Олег Алексеевич. Подполковник полиции. Ветеран МВД. 28 лет посвятил службе. Любящий муж и папа, верный друг. Прощание состоится в траурном зале 16.06.2023 с 10.30 до 12.00», — сообщает подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске скончался глава компании «Аква-Сервис». Организация производит напитки в регионе уже 21 год. Организация выполнила 54 госконтракта.

Владелец компании «Аква-Сервис» скончался в Тобольске. Фото
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#Общество#Тюменцы#Похороны#Смерть#Работа#Александр Мязин
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