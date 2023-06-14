Парень из Тюмени устроил перфоманс, выбежав на сцену во время концерта

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Никита Ловкин из Тюмени прокомментировал перфоманс своего друга, отметив, что им было очень интересно узнать, что произойдет, если кто-то выбежит на сцену к артисту.
По словам Никиты, они с другом решили сыграть в игру «цуефа» (или «камень-ножницы-бумага») до 6 проигрышей, где проигравший должен был выбежать на сцену. Именно друг Александра проиграл и решил осуществить необычную выходку. Никита считает, что друг не расстроился слишком сильно, ведь он получил незабываемый опыт, пишет «КП-Тюмень».
После того, как Александра вывели за кулисы, по словам Никиты, ничего особенного не произошло. Участник группы RASA проводил его до выхода со сцены, а охранник провел до забора. Однако после «перфоманса» Александр вновь соединился с Никитой, чтобы продолжить наслаждаться концертом своих любимых исполнителей.