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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

Парень из Тюмени устроил перфоманс, выбежав на сцену во время концерта

14 июня 2023, 14:52
Лучший друг молодого парня по имени Александр, который решил выбежать на сцену во время выступления, поделился своими впечатлениями о происшедшем.

Никита Ловкин из Тюмени прокомментировал перфоманс своего друга, отметив, что им было очень интересно узнать, что произойдет, если кто-то выбежит на сцену к артисту.

По словам Никиты, они с другом решили сыграть в игру «цуефа» (или «камень-ножницы-бумага») до 6 проигрышей, где проигравший должен был выбежать на сцену. Именно друг Александра проиграл и решил осуществить необычную выходку. Никита считает, что друг не расстроился слишком сильно, ведь он получил незабываемый опыт, пишет «КП-Тюмень».

После того, как Александра вывели за кулисы, по словам Никиты, ничего особенного не произошло. Участник группы RASA проводил его до выхода со сцены, а охранник провел до забора. Однако после «перфоманса» Александр вновь соединился с Никитой, чтобы продолжить наслаждаться концертом своих любимых исполнителей.

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