Парень из Тюмени устроил перфоманс, выбежав на сцену во время концерта

После того, как Александра вывели за кулисы, по словам Никиты, ничего особенного не произошло. Участник группы RASA проводил его до выхода со сцены, а охранник провел до забора. Однако после «перфоманса» Александр вновь соединился с Никитой, чтобы продолжить наслаждаться концертом своих любимых исполнителей.