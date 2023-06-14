Отличные результаты ЕГЭ по русскому для тюменцев, четыре человека погибли от водки

Виталий Ширшов — боец, мобилизованный в октябре 2022 года. Он был родом из деревни Кармацкой. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Отслужил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Вернувшись из армии, встретил возлюбленную в родной деревне. После свадьбы у них родилось двое сыновей.