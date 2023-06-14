Отличные результаты ЕГЭ по русскому для тюменцев, четыре человека погибли от водки

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области.
По 100 тысяч рублей получат ребята из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского и Абатского районов, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Практика денежного вознаграждения действует в регионе с 2022 года.
Вчера юные тюменцы сдали письменную часть ЕГЭ по иностранному языку.
В Тюмени четыре человека умерли из-за отравления метиловым спиртом.
По данным СКР по Тюменской области, следователям удалось установить ещё два смертельных случая отравления поддельной алкогольной продукцией. С января 2023 года продукция с этикетками «Родники Сибири» и «Царская Охота» убила 4 человек.
Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Тюменской области А. А. Кубляков.
Вчера «Наш город» отмечал, что от палёной водки наступила смерть двух человек — мужчины 1989 г. р. и женщины 1961 г. р.
В Тюменской области похоронили 29-летнего мобилизованного в зоне СВО.
Жители Аромашевского района вчера похоронили Виталия Александровича Ширшова, ему было 29 лет. У него остались жена и дети.
Глава района Игорь Власов выразил в своем telegram-канале глубокие соболезнования родственникам Виталия.
Виталий Ширшов — боец, мобилизованный в октябре 2022 года. Он был родом из деревни Кармацкой. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Отслужил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Вернувшись из армии, встретил возлюбленную в родной деревне. После свадьбы у них родилось двое сыновей.