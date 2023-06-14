nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Изображение материала

Отличные результаты ЕГЭ по русскому для тюменцев, четыре человека погибли от водки

14 июня 2023, 19:02
Фото: 1MI

Четыре человека погибли от водки, отличные результаты ЕГЭ по русскому для тюменцев

В текущем году в Тюменской области почти в 2 раза больше выпускников, добившихся 100-балльных результатов ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области.

По 100 тысяч рублей получат ребята из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского и Абатского районов, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Практика денежного вознаграждения действует в регионе с 2022 года.

Вчера юные тюменцы сдали письменную часть ЕГЭ по иностранному языку.

В Тюмени четыре человека умерли из-за отравления метиловым спиртом.

По данным СКР по Тюменской области, следователям удалось установить ещё два смертельных случая отравления поддельной алкогольной продукцией. С января 2023 года продукция с этикетками «Родники Сибири» и «Царская Охота» убила 4 человек.

Дело взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Тюменской области А. А. Кубляков.

Вчера «Наш город» отмечал, что от палёной водки наступила смерть двух человек — мужчины 1989 г. р. и женщины 1961 г. р.

В Тюменской области похоронили 29-летнего мобилизованного в зоне СВО.

Жители Аромашевского района вчера похоронили Виталия Александровича Ширшова, ему было 29 лет. У него остались жена и дети.

Глава района Игорь Власов выразил в своем telegram-канале глубокие соболезнования родственникам Виталия.

Виталий Ширшов — боец, мобилизованный в октябре 2022 года. Он был родом из деревни Кармацкой. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Отслужил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Вернувшись из армии, встретил возлюбленную в родной деревне. После свадьбы у них родилось двое сыновей.

Читайте также:
У него остались два сына: в Тюменской области простились с 29-летним бойцом
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дела судебные
Подпишитесь
Цыгане, алкаши и отсутствие автобусов — какой район в Тюмени худший для жизни?
Сегодня, 02:53
Опять потеплело: сегодня в Тюмени будет + 25 градусов
Сегодня, 01:42
Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину
Сегодня, 02:37
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ
Сегодня, 12:38
Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны
Вчера, 10:42