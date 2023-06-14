Начинается третий этап ремонта путепровода на Обходе Тюмени

Сегодня в районе Плеханова с утра проводятся работы по перестановке ограждающих конструкций в зону третьего этапа ремонта с применением автокрана. В связи с этим движение ограничили: пока транспорт может проезжать только по одной полосе, предупредили в информцентре регионального правительства.