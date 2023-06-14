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Начинается третий этап ремонта путепровода на Обходе Тюмени

14 июня 2023, 07:32
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Движение в районе Плеханова ограничено из-за ремонта путепровода

Приблизительно с 14.00 откроют две полосы движения для проезда в направлении Московского тракта.

Сегодня в районе Плеханова с утра проводятся работы по перестановке ограждающих конструкций в зону третьего этапа ремонта с применением автокрана. В связи с этим движение ограничили: пока транспорт может проезжать только по одной полосе, предупредили в информцентре регионального правительства.

Напомним, накануне завершился второй этап ремонта моста. Окончательно все работы будут выполнены к сентябрю.

Ранее «Наш город» писал, путепровод через Транссиб в Ялуторовске вводят в эксплуатацию 24 июня.

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#Касается каждого#Путепровод#Транссиб#Елена Чебоксарова#Ремонт#Ограничение движения#Общество#Новости тюмени
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