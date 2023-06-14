nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Наблюдаются задержки в подключении автобусов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

14 июня 2023, 09:01
Автобусные перевозчики выразили недовольство задержками в подключении своих транспортных средств к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

При заключении договоров с региональными представителями ГЛОНАСС им обещают установку оборудования в три-пять дней, однако на практике ожидание может затягиваться до двух-трех месяцев. Перевозчики указывают на нехватку кадров для обработки заявок в центральном офисе, пишут Известия.

Некоторые компании, связанные с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», отрицают наличие проблемы и объясняют задержки тем, что они начинают оснащать автобусы только после проверок Ространснадзора, хотя по закону они должны это делать с 2021 года. Однако, перевозчики требуют более оперативного процесса подключения к системе и указывают на невыполнение региональными представителями ГЛОНАСС обещанных сроков.

В ответ на проблему задержек, Министерство транспорта России (Минтранс) приняло решение утвердить конкретные сроки подключения автобусов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Согласно новому решению, перевозчики должны быть подключены в течение 30 дней после заключения договора. Такое решение направлено на обеспечение более оперативного и эффективного процесса подключения автобусов к системе.

Подпишитесь
В Тюмени назначен новый прокурор города
17 ноября 2022, 06:09
Опять потеплело: сегодня в Тюмени будет + 25 градусов
Сегодня, 01:42
Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину
Сегодня, 02:37
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
У него остались два сына: в Тюменской области простились с 29-летним бойцом
Сегодня, 02:10
Для российских дорог китайские самосвалы оказались непригодны
Вчера, 10:42