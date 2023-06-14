Наблюдаются задержки в подключении автобусов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:02
При заключении договоров с региональными представителями ГЛОНАСС им обещают установку оборудования в три-пять дней, однако на практике ожидание может затягиваться до двух-трех месяцев. Перевозчики указывают на нехватку кадров для обработки заявок в центральном офисе, пишут Известия.
Некоторые компании, связанные с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», отрицают наличие проблемы и объясняют задержки тем, что они начинают оснащать автобусы только после проверок Ространснадзора, хотя по закону они должны это делать с 2021 года. Однако, перевозчики требуют более оперативного процесса подключения к системе и указывают на невыполнение региональными представителями ГЛОНАСС обещанных сроков.
В ответ на проблему задержек, Министерство транспорта России (Минтранс) приняло решение утвердить конкретные сроки подключения автобусов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Согласно новому решению, перевозчики должны быть подключены в течение 30 дней после заключения договора. Такое решение направлено на обеспечение более оперативного и эффективного процесса подключения автобусов к системе.