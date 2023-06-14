Наблюдаются задержки в подключении автобусов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Некоторые компании, связанные с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», отрицают наличие проблемы и объясняют задержки тем, что они начинают оснащать автобусы только после проверок Ространснадзора, хотя по закону они должны это делать с 2021 года. Однако, перевозчики требуют более оперативного процесса подключения к системе и указывают на невыполнение региональными представителями ГЛОНАСС обещанных сроков.