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На следующей неделе в Тюмени переименуют две остановки

14 июня 2023, 11:31
Фото: 1MI

Остановки «Детская библиотека № 11» и «ул. Жуковского» Тюмени переименуют

В областной столице в июне переименуют остановки «Детская библиотека № 11» и «ул. Жуковского».

По данным «Тюменьгортранса», изменения затронут 17 маршрутов города.

«С 23 июня остановочный пункт „Детская библиотека № 11“ получил новое наименование — „ул. Судоремонтная“ для маршрутов регулярных перевозок № 20, 23, 31, 40, 45, 46, 53, 54, 54д, 66, 68, 76, 88, 124, 143, 144, 157. Также остановочный пункт „ул. Жуковского“ переименован на „ул. Капитана Плахина“ для маршрутов регулярных перевозок № 20 и № 68», — сообщают представители «Тюменьгортранса».

Вчера «Наш город» сообщал, что изменятся маршруты автобусов № 54 и 54д из-за перекрытия улицы Холодильной.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Автобусы#Александр Мязин
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