На следующей неделе в Тюмени переименуют две остановки

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным «Тюменьгортранса», изменения затронут 17 маршрутов города.
«С 23 июня остановочный пункт „Детская библиотека № 11“ получил новое наименование — „ул. Судоремонтная“ для маршрутов регулярных перевозок № 20, 23, 31, 40, 45, 46, 53, 54, 54д, 66, 68, 76, 88, 124, 143, 144, 157. Также остановочный пункт „ул. Жуковского“ переименован на „ул. Капитана Плахина“ для маршрутов регулярных перевозок № 20 и № 68», — сообщают представители «Тюменьгортранса».
Вчера «Наш город» сообщал, что изменятся маршруты автобусов № 54 и 54д из-за перекрытия улицы Холодильной.