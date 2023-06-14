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Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ

14 июня 2023, 12:38
Тюменский мусоросортировочный завод с рабочим визитом посетила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. В ходе встречи со специалистами МСЗ обсудили специфику обращения с ТКО в регионах.

Совместно с заместителем главы города Тюмени, директором департамента городского хозяйства Владимиром Кильтау глава сахалинского ведомства познакомилась с работой одного из крупнейших в стране предприятий по обработке коммунальных отходов. Визит в Тюмень не случайный — на острове сейчас тоже строят несколько аналогичных заводов, но меньшей мощности.

Гости пообщались со специалистами тюменского МСЗ и обсудили специфику обращения с отходами в регионах. Уникальные территориальные особенности и имеющуюся проблематику и перспективы дальнейшего развития отрасли в России также оценили в ходе рабочей встречи.

Тюменская область вступила в экологическую реформу с уже подготовленной современной инфраструктурой. С 2022 года в регионе обрабатывают 100% твёрдых коммунальных отходов. Из года в год Тюмень занимает лидирующие позиции в федеральных экологических рейтингах. Но без изучения передового российского и международного опыта, постоянного поиска удачных решений и новых идей, создание качественной системы было бы невозможно. Поэтому каждую подобную встречу с коллегами мы считаем ценной, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Экология#Мусоросортировочный завод
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