Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Совместно с заместителем главы города Тюмени, директором департамента городского хозяйства Владимиром Кильтау глава сахалинского ведомства познакомилась с работой одного из крупнейших в стране предприятий по обработке коммунальных отходов. Визит в Тюмень не случайный — на острове сейчас тоже строят несколько аналогичных заводов, но меньшей мощности.
Гости пообщались со специалистами тюменского МСЗ и обсудили специфику обращения с отходами в регионах. Уникальные территориальные особенности и имеющуюся проблематику и перспективы дальнейшего развития отрасли в России также оценили в ходе рабочей встречи.
Тюменская область вступила в экологическую реформу с уже подготовленной современной инфраструктурой. С 2022 года в регионе обрабатывают 100% твёрдых коммунальных отходов. Из года в год Тюмень занимает лидирующие позиции в федеральных экологических рейтингах. Но без изучения передового российского и международного опыта, постоянного поиска удачных решений и новых идей, создание качественной системы было бы невозможно. Поэтому каждую подобную встречу с коллегами мы считаем ценной, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».