Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна посетила тюменский МСЗ

Совместно с заместителем главы города Тюмени, директором департамента городского хозяйства Владимиром Кильтау глава сахалинского ведомства познакомилась с работой одного из крупнейших в стране предприятий по обработке коммунальных отходов. Визит в Тюмень не случайный — на острове сейчас тоже строят несколько аналогичных заводов, но меньшей мощности.