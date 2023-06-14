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Глава РЭО Буцаев подписал соглашение о строительстве объектов ТКО в Чукотке

14 июня 2023, 16:31
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение.

Оно подразумевает запуск проекта по созданию новых объектов обращения с ТКО в регионе.

Как отметил Денис Буцаев, подписанное с Чукоткой соглашение предполагает сотрудничество в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», передает vostokmedia.com.

«В частности договорились о совместной реализации на территории округа инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизма концессионных соглашений», — сказал Буцаев.

В ходе совместной работы стороны определят источники финансирования проектов и рассмотрят возможности оказания мер поддержки от РЭО. Также планируется наладить информационное взаимодействие и обеспечить поддержку в вопросах организации работы по обращению с ТКО.

Владислав Кузнецов сказал, что работа с РЭО поможет региону приступить к строительству современных объектов по сортировке и утилизации отходов, а использование концессии — как можно скорее начать решение вопроса свалок.

«Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн», — отметил Владислав Кузнецов.

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