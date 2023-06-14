Глава РЭО Буцаев подписал соглашение о строительстве объектов ТКО в Чукотке

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Оно подразумевает запуск проекта по созданию новых объектов обращения с ТКО в регионе.
Как отметил Денис Буцаев, подписанное с Чукоткой соглашение предполагает сотрудничество в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», передает vostokmedia.com.
«В частности договорились о совместной реализации на территории округа инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизма концессионных соглашений», — сказал Буцаев.
В ходе совместной работы стороны определят источники финансирования проектов и рассмотрят возможности оказания мер поддержки от РЭО. Также планируется наладить информационное взаимодействие и обеспечить поддержку в вопросах организации работы по обращению с ТКО.
Владислав Кузнецов сказал, что работа с РЭО поможет региону приступить к строительству современных объектов по сортировке и утилизации отходов, а использование концессии — как можно скорее начать решение вопроса свалок.
«Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн», — отметил Владислав Кузнецов.