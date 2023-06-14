«Фееричный праздник на стадионе: фестиваль ко Дню России на „Газпром Арене“

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Так прошел грандиозный праздник в честь Дня России на территории у «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. 12 июня гости и жители города на Неве отметили один из самых ярких дней в событийном календаре этого лета. Мероприятие организовано «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке ПАО «Газпром».
Гости праздника смогли насладиться масштабной развлекательной программой, увидеть выступления любимых звезд и принять участие в интерактивных мастер-классах.
Возле «Газпром Арены» весь день царила незабываемая атмосфера. Популярные артисты и блогеры сменяли друг друга на главной сцене с полудня и до самого вечера, исполняя под бурные овации любимые хиты. DAVA, VAVAN, Анатолий Цой, Анет Сай, Сергей Лазарев, Amirchik, Женя Ершов, Саша Стоун, Меджикул, OWEEK, Градусы, Radio Tapok, 3-ий Январь, Nick Rouze исполнили свои самые популярные треки. Ведущими грандиозного шоу выступили Анна Хилькевич, Дмитрий Губерниев, Саша Стоун, Марина Кравец.
В этот же день состоялось еще два знаковых события. В рамках празднования Дня России впервые в истории страны резидент «Insight People», блогер, мастер спорта России Сергей Бойцов совершил настоящую сенсацию и прыгнул с парашютом в цветах российского флага с 87 этажа «Лахта Центра» — нового символа Санкт-Петербурга, самого высокого небоскреба в России и Европе. Прыжок спортсмена вошел в книгу рекордов России, сделав Сергея Бойцова двукратным рекордсменом.
Не менее зрелищным стал и вертикальный забег по лестнице «Лахта Центра»: 89 спортсменов, представляющих разные регионы России, пробежали по ступеням дистанцию в 80 этажей и 2240 ступеней, установив новый мировой рекорд. Спортивный вызов приняли участники в возрасте от 18 до 73 лет.
На территории Yappy парка, предоставленной российским приложением для вертикальных видео Yappy, развернулась огромная креативная зона. Здесь работал Yappy Truck, где гости праздника имели возможность создавать креативные видеоролики, выигрывать призы и общаться с популярными блогерами. В рамках этой зоны был установлен уникальный арт-объект — 7-метровый бирюзовый мишка, созданный в коллаборации Yappy и цифровым художником Мишей Либерти.
Также в тематической зоне выступали артисты из популярного шоу «Танцы» на ТНТ, проводя хип-хоп баттл, а также проходил баскетбольный турнир, приковывающий внимание зрителей.
В зоне мультиспортивного фестиваля «Наше Дело» гости праздника могли понаблюдать за спортсменами, которые переворачивали машины, поднимали грузы на помост и устраивали силовое шоу. В спортивной зоне можно было не только смотреть, но и участвовать — посетителям предлагали принять участие в соревнованиях и проверить свои силы на прочность. В рамках мультиспортивного фестиваля прошел Чемпионат Мира по пауэрлифтингу, в котором приняли участие 1100 спортсменов из 25 стран. Не обошлось и без выдающихся достижений: московская спортсменка Дарья Плужникова установила абсолютный мировой рекорд, подняв в «ягодичном мостике» штангу весом в 450 килограмм, атлет Илья Шерстнев установил новый мировой рекорд в приседе, подняв 400 килограмм. В заключении дня состоялся грандиозный международный турнир бойцовской лиги «Наше Дело».
Площадка реалити-шоу и Сообщества «Вызов» была разделена на две части: в одной проходил кастинг в новый сезон проекта, где потенциальным участникам было предложено пройти настоящую полосу препятствий, во второй — любой желающий мог попытать удачу и ответить на сложные вопросы участников первого сезона шоу «Вызов» из команды интеллектуалов. За правильные ответы полагались памятные призы.
Фестиваль еды под названием «Гастрономическая карта России» предоставил настоящее раздолье для гурманов. На его площадке гости имели возможность насладиться блюдами из разных регионов страны и ближе познакомиться с культурой и традициями различных народов.
Меню фестиваля предлагало разнообразные блюда, которые представляли уникальные кулинарные традиции. Среди них были кабардино-балкарские хычины, осетинские пироги, бурятские буузы, якутские специалитеты, строганина, беляши с крабом, русские блины и пироги, дагестанская лавка с чуду и кюрзе, татарские эчпочмаки, а также классические питерские десерты. Это лишь небольшая часть из богатого ассортимента, доступного на этом празднике.
Виртуальное путешествие по российской блогосфере можно было совершить в зоне продюсерского центра Insight People, центром которой стал инновационный креативный куб, где гости фестиваля смогли отправиться в путешествие по регионам России. С правой стороны куба расположилась интерактивная карта России, перемещаясь по которой, можно было познакомиться с резидентами Insight People из разных регионов. С левой стороны куба расположились небольшие кубики, из которых можно было собрать целостное изображение, а затем снять фото или видео на его фоне. Внутри куба также проходил розыгрыш призов.
Все зоны фестиваля беспрерывно показывались в прямой трансляции на RUTUВЕ, в течение всего дня зрители в онлайн-формате могли наблюдать за ходом мероприятия из любой точки страны. Параллельно шла трансляция с «Лахта Центра», где в режиме реального времени устанавливались новые спортивные рекорды.