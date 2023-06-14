Эксперты рассказали о повышении доступности высокотехнологичной помощи по ОМС

На бесплатной основе, если есть медпоказания, в рамках обязательного медицинского страхования оказываются такие услуги, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография, и другие инструментальные исследования, которые являются дорогостоящими. При этом в России установлены предельные сроки на оказание различных видов медицинской помощи. Например, должно пройти не больше двух недель с момента назначения исследования специалистом, если это касается рентгена, УЗИ, МРТ, КТ и маммографии. Для пациентов, у которых есть подозрение на онкологические заболевания, установлены более сжатые сроки прохождения исследований.