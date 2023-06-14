Эксперты рассказали о повышении доступности высокотехнологичной помощи по ОМС

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Как сообщает издание, каждый гражданин имеет право по ОМС выбрать самостоятельно страховую медицинскую организацию (СМО) и один раз в год ее поменять на компанию из списка работающих в регионе. На данный момент в системе ОМС работают не только государственные медицинские учреждения, но также частные медцентры. Ознакомиться с полным перечнем компаний можно на сайте территориального фонда ОМС. Также россияне имеют право самостоятельно выбрать терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Об этом пишет kp.ru.
На бесплатной основе, если есть медпоказания, в рамках обязательного медицинского страхования оказываются такие услуги, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография, и другие инструментальные исследования, которые являются дорогостоящими. При этом в России установлены предельные сроки на оказание различных видов медицинской помощи. Например, должно пройти не больше двух недель с момента назначения исследования специалистом, если это касается рентгена, УЗИ, МРТ, КТ и маммографии. Для пациентов, у которых есть подозрение на онкологические заболевания, установлены более сжатые сроки прохождения исследований.
Каждый год расширяется список высокотехнологичных видов медицинской помощи, которые можно получить в рамках обязательного медицинского страхования. В текущем году в него вошли операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантация комплекса органов и т. д.
Ожидается, что к концу 2023 года на восемнадцать процентов по отношению к прошлому году увеличится число процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), их сделают более 89,5 тысячи раз.
Повышенное внимание уделяется лечению онкобольных. По ОМС предусмотрены не только операции по удалению опухолей, но и разные схемы терапии. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что в регионах России в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» создаются центры лучевой и протонной терапии.
В рамках ОМС бесплатно оказываются также следующие стоматологические услуги: пломбирование и удаление зубов, лечение зубов и заболеваний ротовой полости. В рамках диспансеризации по ОМС можно узнать состояние сердечно-сосудистой системы, провериться на факторы риска сахарного диабета, пройти онкологические скрининги.