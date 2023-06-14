Депутаты облдумы отметили высокий вклад «Росводоканал Тюмень» в экологию региона

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:21
Ежедневно 340 ассенизаторских машин здесь сливают стоки из домовладений, не обеспеченных централизованным водоотведением. В городе это уже вторая сливная станция, построенная «Росводоканал Тюмень». В ближайшие годы предприятие намерено ввести в эксплуатацию еще 10 подобных станций в Тюменском районе.
Экологическую и социальную значимость автоматизированных сливных станций «Росводоканал Тюмень» высоко оценили депутаты Тюменской областной Думы, посетившие объект в рамках выездного заседания комитета по экономической политике и природопользованию.
Станция «Воронинские горки» была введена в эксплуатацию год назад. Она удобна предпринимателям, оказывающим услуги жителям юго-западной части города Тюмени и Тюменского района. Плечо вывоза стоков из районов частного сектора улицы Барнаульской, Дома Обороны, Метелево уменьшилось в 3-4 раза, районов Ирбитского и Салаирского трактов в 2 раза.
«При проектировании и строительстве этой станции мы учли уже имеющийся опыт. Сложное инженерное оборудование вынесли в отдельный корпус, что позволило сделать комфортнее работу персонала и защитить чувствительное инженерное оборудование от воздействия агрессивной среды, чем значительно повысили надежность объекта. По ее подобию будут построены все сливные станции в Тюменском районе. Первую, в районе села Успенка, сдадим в эксплуатацию уже в этом году», — рассказал директор по персоналу «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Сливная станция оборудована мощными, энергоэффективными насосами, которые способны перекачивать даже сложные загрязнения. Чтобы уберечь систему водоотведения от возможных засоров, установлено сороудерживающее оборудование. Рядом оборудован снежный полигон. Талые воды также принимает сливная станция и перекачивает их на городские очистные сооружения.
«Водоканал проводит очень важную экологическую работу. Все создано для того, чтобы предприниматели приезжали сюда, а не сливали сточные воды в необорудованных местах, загрязняя окружающую среду», — отметил заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Виктор Рейн.
В процессе обсуждения депутаты отметили, чтобы избавить город от нарушителей, сливающих стоки в неположенных местах, следует совершенствовать систему штрафов. Может помочь защитить городскую канализацию от несанкционированных сливов и система «Безопасный город».