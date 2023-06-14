Депутаты облдумы отметили высокий вклад «Росводоканал Тюмень» в экологию региона

Ежедневно 340 ассенизаторских машин здесь сливают стоки из домовладений, не обеспеченных централизованным водоотведением. В городе это уже вторая сливная станция, построенная «Росводоканал Тюмень». В ближайшие годы предприятие намерено ввести в эксплуатацию еще 10 подобных станций в Тюменском районе.



Экологическую и социальную значимость автоматизированных сливных станций «Росводоканал Тюмень» высоко оценили депутаты Тюменской областной Думы, посетившие объект в рамках выездного заседания комитета по экономической политике и природопользованию.



Станция «Воронинские горки» была введена в эксплуатацию год назад. Она удобна предпринимателям, оказывающим услуги жителям юго-западной части города Тюмени и Тюменского района. Плечо вывоза стоков из районов частного сектора улицы Барнаульской, Дома Обороны, Метелево уменьшилось в 3-4 раза, районов Ирбитского и Салаирского трактов в 2 раза.



