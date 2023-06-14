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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

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Большой деревянный дом сгорел в Тюмени на улице Казанской. Фото

14 июня 2023, 16:04
Фото: Скрин паблик "ЧС Тюмень"

Деревянный дом выгорел на улице Казанской в Тюмени. Фото

В областной столице 14 июня вечером загорелся нежилой деревянный дом. Местные жители вызвали спасателей МЧС на улицу Казанскую, 17 (рядом с Ямской).

Пожарные приступили к тушению, когда весь дом был объят пламенем. Через 20 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Здание практически полностью выгорело.

«Этот дом расселили уже давно. Столько лет этот дом стоял… Помешал значит кому-то», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Сегодня «Наш город» сообщал, о пожарах в Успенке, в районе Каскары и в Ишимском районе. О пострадавших не сообщается. Во всех случаях пламя не повредило частные домовладения.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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