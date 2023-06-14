Большой деревянный дом сгорел в Тюмени на улице Казанской. Фото

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Пожарные приступили к тушению, когда весь дом был объят пламенем. Через 20 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Здание практически полностью выгорело.
«Этот дом расселили уже давно. Столько лет этот дом стоял… Помешал значит кому-то», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Сегодня «Наш город» сообщал, о пожарах в Успенке, в районе Каскары и в Ишимском районе. О пострадавших не сообщается. Во всех случаях пламя не повредило частные домовладения.