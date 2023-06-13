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За год на тюменских предприятиях погибли 13 человек

13 июня 2023, 16:23
Фото: 1MI

В Тюменской области за год на предприятиях погибли 13 человек

В регионе за весь прошлый год на производстве погибли 13 тюменцев. По данным Тюменьстата, самой опасной сферой деятельности стала «Добыча полезных ископаемых».
Фото: Тюменьстат

За 2022 год в Тюменской области на работе были травмированы 1005 человек. Эти данные появились 5 июня в разделе «Условия труда и производственный травматизм».

Самая опасная сфера деятельности связанна добычей полезных ископаемых и с транспортировкой и хранением грузов. Далее следует строительство (152 случая травматизма). Здравоохранение и соцуслуги — травмированы 75 человек. Заметное снижения травмоопасности наблюдается в строительстве и транспортировке.

Для сравнения, в 2017 году в Тюменской области от несчастных случаев в организациях пострадали 993 человека.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня тюменцу вызвали скорую помощь, ему стало плохо в автобусе.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Безопасность#Происшествия#Дороги
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