За год на тюменских предприятиях погибли 13 человек

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
За 2022 год в Тюменской области на работе были травмированы 1005 человек. Эти данные появились 5 июня в разделе «Условия труда и производственный травматизм».
Самая опасная сфера деятельности связанна добычей полезных ископаемых и с транспортировкой и хранением грузов. Далее следует строительство (152 случая травматизма). Здравоохранение и соцуслуги — травмированы 75 человек. Заметное снижения травмоопасности наблюдается в строительстве и транспортировке.
Для сравнения, в 2017 году в Тюменской области от несчастных случаев в организациях пострадали 993 человека.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня тюменцу вызвали скорую помощь, ему стало плохо в автобусе.