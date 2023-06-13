Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП на трассе под Тюменью

На 170-м километре автомобильной дороги Курган — Тюмень столкнулись Mazda и Kia. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу движения. От удара его автомобиль выбросило с проезжей части в кювет.