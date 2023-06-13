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Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП на трассе под Тюменью

13 июня 2023, 05:52
Фото: ГИБДД

Один человек погиб в лобовом ДТП на трассе Курган — Тюмень

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня ночью на трассе под Тюменью.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

На 170-м километре автомобильной дороги Курган — Тюмень столкнулись Mazda и Kia. Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, 39-летний водитель Mazda выехал на встречную полосу движения. От удара его автомобиль выбросило с проезжей части в кювет.

В результате ДТП водитель Mazda погиб, 46-летний водитель второй иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на путепроводе по улице Мориса Тореза столкнулись автобус с дорожными рабочими и легковушка. В результате ДТП на мосту образовалась огромная пробка.

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