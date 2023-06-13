nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Изображение материала

В Тюменской области объявлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова

13 июня 2023, 07:46
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"

В Тюменской области объявлен максимальный класс пожарной опасности

Наивысший класс пожарной опасности по шкале Нестерова установлен до 16 июня на всей территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

По информации департамента лесного комплекса региона, на территории области действуют два лесных пожара, в том числе два локализованы. За последние сутки в Тюменской области зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один на площади 0,21 гектар.

Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшие сутки в Тюменской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха в отдельных районах опустится до 0…-5. Днем в среду, 14 июня, термометры покажут +21…+26. Местами вероятны небольшие дожди и грозы.

В четверг, 15 июня, ночью температура воздуха составит +4…+9, днем +21…+26, ветре будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 16 м/с. В течение дня вероятны осадки в виде дождя,

Читайте также:
От -5 до +32: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ближайшие дниТюменец избил пенсионерку за проповеди секты. Видео
#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Гроб за 200 тысяч, оркестр и гример — сколько на самом деле стоят похороны в Тюмени
Вчера, 03:51
От -5 до +32: синоптики рассказали, какая погода ждет тюменцев в ближайшие дни
Сегодня, 07:24
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
9 июня 06:47
«Сбил бабушку насмерть»: на водителя электросамоката в Тюмени завели уголовное дело
9 июня 11:34
Готовьтесь к пробкам: в Тюмени на две недели перекроют центральную улицу
Сегодня, 07:06
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 08:46