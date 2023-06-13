В Тюменской области объявлен максимальный класс пожарной опасности по шкале Нестерова

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
По информации департамента лесного комплекса региона, на территории области действуют два лесных пожара, в том числе два локализованы. За последние сутки в Тюменской области зарегистрировано два новых лесных пожара, ликвидирован один на площади 0,21 гектар.
Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшие сутки в Тюменской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха в отдельных районах опустится до 0…-5. Днем в среду, 14 июня, термометры покажут +21…+26. Местами вероятны небольшие дожди и грозы.
В четверг, 15 июня, ночью температура воздуха составит +4…+9, днем +21…+26, ветре будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 16 м/с. В течение дня вероятны осадки в виде дождя,