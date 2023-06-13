В Тюмени возле «Стрелы» собралась километровая пробка. Фото

Также пробки наблюдаются на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Таймырской, на 50 лет Октября — от Максима Горького до Профсоюзной. Образовалась огромная пробка и на участке Профсоюзной — от 50 лет Октября до Некрасова.