В Тюмени возле «Стрелы» собралась километровая пробка. Фото

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Также пробки наблюдаются на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Таймырской, на 50 лет Октября — от Максима Горького до Профсоюзной. Образовалась огромная пробка и на участке Профсоюзной — от 50 лет Октября до Некрасова.
Кроме того, движение затруднено на Холодильной — от 50 лет Октября до Котовского, на улице Республики — от Рабочего поселка до Новаторов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне сотрудники ГИБДД задержали несколько участников патриотического автопробега, посвященного Дню России. Причиной этому стало неприемлемое поведение на дороге.