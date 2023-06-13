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В Тюмени возле «Стрелы» собралась километровая пробка. Фото

13 июня 2023, 04:24
Фото: Тюмень с огоньком

Километровая пробка образовалась в районе «Стрелы» в Тюмени из-за ДТП с автобусом

Гигантская пробка образовалась сегодня утром на мосту «Стрела». Здесь столкнулся с легковым автомобилем автобус, перевозивший дорожных рабочих. Информации о пострадавших нет.

Также пробки наблюдаются на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Монтажников до Таймырской, на 50 лет Октября — от Максима Горького до Профсоюзной. Образовалась огромная пробка и на участке Профсоюзной — от 50 лет Октября до Некрасова.

Кроме того, движение затруднено на Холодильной — от 50 лет Октября до Котовского, на улице Республики — от Рабочего поселка до Новаторов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне сотрудники ГИБДД задержали несколько участников патриотического автопробега, посвященного Дню России. Причиной этому стало неприемлемое поведение на дороге.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюменская область
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