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В Тюмени работодатели открыли вакансии с заработной платой до 250 тысяч рублей

13 июня 2023, 04:02
Фото: 1MI

В Тюмени ищут работников на зарплату от 180 до 250 тысяч рублей в месяц

В Тюмени ищут начальника строительного участка на заработную плату от 180 до 250 тысяч рублей. Соответствующая вакансия опубликована на портале «Работа России».
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Тюмень

В предложении указано, что будущий сотрудник должен иметь стаж работы по данной специальности не менее трех лет. В его обязанности будет входить планирование и выполнение работ, контроль качества, работа с подрядными организациями, работа с чертежами и др. проектной и разрешительной документацией, учет исполнительной документации.

Еще одна вакансия, опубликованная на портале, менеджер по работе с клиентами компании. Работодатель обещает платить будущему сотруднику до 200 тысяч рублей. Столько же смогут заработать сварщики с опытом работы от 1 года и машинисты с рабочим стажем не менее трех лет.

Немногим меньше, до 180 тысяч рублей, будут платить командиру вертолета Ми-8. Правда, у сотрудника должно быть не менее 500 часов налета.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени число предложений о работе в промышленной сфере за апрель увеличилось в полтора раза, за год — на 22%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Тюмень#Тюменская область
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