В Тюмени работодатели открыли вакансии с заработной платой до 250 тысяч рублей

В предложении указано, что будущий сотрудник должен иметь стаж работы по данной специальности не менее трех лет. В его обязанности будет входить планирование и выполнение работ, контроль качества, работа с подрядными организациями, работа с чертежами и др. проектной и разрешительной документацией, учет исполнительной документации.