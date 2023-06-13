В Тюмени работодатели открыли вакансии с заработной платой до 250 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В предложении указано, что будущий сотрудник должен иметь стаж работы по данной специальности не менее трех лет. В его обязанности будет входить планирование и выполнение работ, контроль качества, работа с подрядными организациями, работа с чертежами и др. проектной и разрешительной документацией, учет исполнительной документации.
Еще одна вакансия, опубликованная на портале, менеджер по работе с клиентами компании. Работодатель обещает платить будущему сотруднику до 200 тысяч рублей. Столько же смогут заработать сварщики с опытом работы от 1 года и машинисты с рабочим стажем не менее трех лет.
Немногим меньше, до 180 тысяч рублей, будут платить командиру вертолета Ми-8. Правда, у сотрудника должно быть не менее 500 часов налета.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени число предложений о работе в промышленной сфере за апрель увеличилось в полтора раза, за год — на 22%.