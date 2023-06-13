В Тюмени отремонтируют теплосети на 14 объектах

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«В мае УСТЭК приступила к капитальному ремонту участка тепловой сети в районе жилых домов по ул. Мельникайте, 97, ул. Рижская, 43. На сегодняшний день подрядной организацией уже выполнен значительный объем работ в границах дворовой территории: проведены земляные работы, произведен демонтаж старого и частичный монтаж нового трубопровода, смонтирована строительная часть тепловой камеры, начата засыпка нового трубопровода грунтом. Завершить работы планируется до 20 июля», — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина.
Протяженность ремонтируемой тепловой сети в двухтрубном исполнении составит 251 м., она была проложена в 1966, 1969, 1970 г., последний капитальный ремонт производился в 1996. Данный объект будет отремонтирован в рамках муниципальной программы благоустройства дворовых территорий наравне с еще 18 объектами общей протяженностью более 3 км.
Ремонтная компания УСТЭК этого года масштабная. На некоторых объектах работы идут с опережением установленного графика, например, реконструкция трубопровода на улице Холодильная протяженностью более 700 м., капитальный ремонт тепловой сети в районе жилого дома по ул. Ватутина, 16а.
Масштабные работы по реконструкции сетей пройдут в этом году на 14 объектах, а это около 3 км труб. Энергетики обновят участки трубопроводов на улицах Холодильная, Пермякова, Карла Маркса, Мельникайте, Ямская — Военная, Белинского и других.
В планах на июнь — старт реконструкции на Пржевальского и на участке сети у здания детского сада на Волочаевской. В июле энергетики приступят к обновлению сетей на Червишевском тракте, а также к реконструкции магистральной тепловой сети в Заречном проезде.