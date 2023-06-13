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Posted 13 июня 12:42

Published 13 июня 12:42

Modified Сегодня, 01:49

Updated Сегодня, 01:49

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В Тюмени определили лучших специалистов службы занятости

13 июня 2023, 12:42
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени подвели итоги второго тура регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Экспертное жюри оценило работу специалистов и достижения областных центров занятости, сообщает пресс-служба правительства ТО.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, выразил благодарность всем участникам: «Участие в конкурсе, это не только вызов, но и возможность для вас совершенствоваться и находить новые подходы к содействию занятости населения. Сопровождая клиентов от первого визита в центр занятости до трудоустройства, вы не только выполняете свою работу, но и даете гражданам возможность что-то поменять в их жизни».

Лучшим кадровым консультантом стала Альбина Захарова, главный консультант отделения центра занятости населения по г. Тобольску и Тобольскому району. Ее презентация заслужила одобрение всех членов комиссии. Альбина Набитовна в службе занятости работает с 2009 года. Она прошла путь от простой уборщицы до ведущего специалиста, которого ценят в коллективе и уважают клиенты.

2 место в этой же номинации заняла Людмила Богданова, ведущий консультант отделения центра занятости населения по г. Ишиму и Ишимскому району.

Почетное 3 место комиссия присудила Ольге Брюховец, ведущему консультанту отделения центра занятости населения по Нижнетавдинскому району.

В номинации «Лучший карьерный консультант» победила Марина Тарасенко, ведущий консультант отделения центра занятости населения по г. Тобольску и Тобольскому району.

2 место эксперты отдали Анастасии Поповой, ведущему консультанту отделения центра занятости населения по г. Тобольску и Тобольскому району.

3 место заняла Кристина Мейдер, ведущий консультант отделения центра занятости населения по г. Ялуторовску и Ялуторовскому району.

В номинации «Лучший Центр занятости населения Тюменской области» жюри оценивало, как внедряются инновационные сервисы, проекты и технологии в отделениях различного уровня. Уровни определены исходя из численности граждан трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования.

В номинации «Лучший центр занятости» 1-го уровня победу одержал коллектив отделения центра занятости населения по городу г. Ишиму и Ишимскому району. Проект защищал начальник отделения — Александр Криволапов.

В номинации «Лучший центр занятости» 2-го уровня первое место заняло отделение центра занятости населения по городу г. Ялуторовску и Ялуторовскому району. Начальник отделения Константин Решетников. Почетное второе место присуждено отделению Нижнетавдинского района. Начальник отделения Марина Кривошеина.

Конкурс профессионального мастерства — это не просто соревнование между участниками, это форма обмена опытом и лучшими практиками. Каждый участник вносит свой вклад в развитие службы занятости.

Победители будут представлять Тюменскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения, который начнется в августе и завершится 15 декабря.

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