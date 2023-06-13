В Тюмени определили лучших специалистов службы занятости

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, выразил благодарность всем участникам: «Участие в конкурсе, это не только вызов, но и возможность для вас совершенствоваться и находить новые подходы к содействию занятости населения. Сопровождая клиентов от первого визита в центр занятости до трудоустройства, вы не только выполняете свою работу, но и даете гражданам возможность что-то поменять в их жизни».