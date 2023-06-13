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Ушел в поликлинику и пропал: в Тюмени потерялся 11-летний мальчик. Фото

13 июня 2023, 11:49
Фото: Скрин паблика "ЧП Тюмень"

В Тюмени ищут 11-летнего мальчика, он ушел в поликлинику. Фото

В областной столице потерялся 11-летний мальчик. Он ушел в поликлинику, но его там не оказалось.
«Сегодня в 12.30 вышел из дома Холодильная 116 и не дошел до поликлиники Профсоюзная 65 — Кустов Аркадий 11 лет. 163/48 кг очень коротко стрижен, темно-синий костюм однотонный», — сообщается в паблике ВК «ЧП Тюмень».

Если вы его видели, позвоните его маме — 7 (919) 9405040.

Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице пятые сутки ищут 63-летнюю женщину. Она уходит из дома уже третий раз, известно, что бабушка нуждается в медицинской помощи.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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