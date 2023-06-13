Ушел в поликлинику и пропал: в Тюмени потерялся 11-летний мальчик. Фото

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
«Сегодня в 12.30 вышел из дома Холодильная 116 и не дошел до поликлиники Профсоюзная 65 — Кустов Аркадий 11 лет. 163/48 кг очень коротко стрижен, темно-синий костюм однотонный», — сообщается в паблике ВК «ЧП Тюмень».
Если вы его видели, позвоните его маме — 7 (919) 9405040.
Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице пятые сутки ищут 63-летнюю женщину. Она уходит из дома уже третий раз, известно, что бабушка нуждается в медицинской помощи.