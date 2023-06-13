Тюменский бизнесмен обманул налоговиков на миллионы рублей

В Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату 7 миллионов рублей налогов

В Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату налогов в размере 7 миллионов рублей. Такую сумму он недоплатил в бюджет страны за два года — с 2017 по 2019 годы.

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