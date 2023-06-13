Тюменский бизнесмен обманул налоговиков на миллионы рублей

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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По данным прокуратуры Тюменской области, индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим — единый налог на вменённый доход.
С целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017–2019 годы он организовал отражение в налоговых декларациях недостоверных сведений о количестве задействованных при оказании услуг транспортных средств. Кроме того, скрыл факт утраты права на применение специального налогового режима.
Общая сумма неуплаченных налоговых и страховых взносов превысила 7 миллионов рублей. В настоящее время на имущество бизнесмена наложен арест на общую сумму более миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
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