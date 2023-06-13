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Тюменский бизнесмен обманул налоговиков на миллионы рублей

13 июня 2023, 06:58
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату 7 миллионов рублей налогов

В Тюмени будут судить бизнесмена за неуплату налогов в размере 7 миллионов рублей. Такую сумму он недоплатил в бюджет страны за два года — с 2017 по 2019 годы.
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Тюмень

По данным прокуратуры Тюменской области, индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по оказанию транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и применял специальный налоговый режим — единый налог на вменённый доход.

С целью минимизации налоговой нагрузки в период 2017–2019 годы он организовал отражение в налоговых декларациях недостоверных сведений о количестве задействованных при оказании услуг транспортных средств. Кроме того, скрыл факт утраты права на применение специального налогового режима.

Общая сумма неуплаченных налоговых и страховых взносов превысила 7 миллионов рублей. В настоящее время на имущество бизнесмена наложен арест на общую сумму более миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Ранее «Наш Город» писал, что телефонные мошенники похитили у пенсионера из Тобольска 16 миллионов рублей, в том числе 500 тысяч кредитных денег.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Налог#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Суд#Индивидуальные предприниматели#Тюменская область
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