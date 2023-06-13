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Тюменская область идет в авангарде национального проекта «Экология»

13 июня 2023, 09:30
Тюменская область одной из первых в России приступила к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2022 года в регионе осуществляется 100% сортировка ТКО, хотя целевой показатель нацпроекта «Экология» по полной сортировке отходов Россия должна достичь только к 2030 году.

Еще один важный показатель, который должны достичь регионы, — процент отходов, подлежащий утилизации (либо сжиганию, либо захоронению) — их не должно быть более половины от того, что образуется в регионе.

Тюменская область, в отличие от Московской области, где ставку сделали на мусоросжигательные заводы, пошла более экологичным и экономически оправданным путем. Чтобы сократить объем утилизируемых отходов, здесь начнут применять технологию компостирования. Она позволит переработать органические отходы, которые в составе ТКО в зависимости от сезона и местности содержатся от 30 до 50%.

Сортировка позволяет возвращать во вторичный оборот не менее 20% от общего объема ТКО. Такое решение обеспечит тюменскому региону до 2026 года досрочное выполнение целевых показателей по национальному проекту.

В начале апреля в Тюмени прошли общественные слушания, где о технологии компостирования рассказывал заместитель технического директора по реализации проектов обращения с отходами ООО «Интертехэлектро-Проект» Кирилл Андрюшин.

Включение линии компостирования в технологический процесс, до захоронения ТКО на полигоне, позволит перерабатывать органическую часть отходов с последующим получением техногрунта. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне и в значительной степени уменьшит образование свалочного газа. Главное — объем поступающих отходов на полигон существенно уменьшится, считает Кирилл Андрюшин.

Системы компостирования в тестовых режимах уже используются в Белоруси и Ленинградской области. Там же в 2017–2020 годах проведены научные исследования свойств техногрунтов, образованных из биотоходов в промышленных масштабах. В том числе специалисты проводили частичную рекультивацию на опытной площадке полигона «Новый Свет-ЭКО» в Гатчинском районе Ленинградской области.

Выводы, к которым пришли учёные:

  • Техногенный грунт (компост из ТКО), использованный в качестве плодородного поверхностного слоя при рекультивации полигона, характеризуется благоприятными агрохимическими свойствами, слабо загрязнен тяжелыми металлами и пригоден для роста и развития травянистых растений,
  • Опыты, проведенные по подбору ассортимента трав для рекультивации полигона ТКО, выявили высокую эффективность злаковых растений (райграса пастбищного, райграса однолетнего, овсяницы луговой и овсяницы красной),
  • Травы, выросшие на техногенном грунте, не превышают допустимых значений по содержанию тяжелых металлов и нитратов и являются экологически безопасными даже при использовании их в сельском хозяйстве.

Важно, что техногрунт может использоваться как в сельском хозяйстве, так и при рекультивации полигонов ТКО.

Для понимания экологических последствий таких технологических решения в рекультивации полигонов стоит учитывать, что для рекультивации 1 га полигона требуется до 10 тысяч кубометров почвенно-растительного грунта. Этот объем соответствует нарушению 5 га природных земель. Фактически, площадь рекультивируемого объекта требует в пять раз большей площади утраченных плодородных земель.

Как отмечают в пресс-службе ООО «Тюменское экологическое объединение», комплекс по компостированию «отсева» после сортировки ТКО на территории мусоросортировочного завода на 9 километре Велижанского тракта в Тюмени будет стоять из трех крытых камер. В них ежегодно будут перерабатывать 142 тысячи тонн ТКО. Сейчас завершается процесс проектирования и экспертиз. Окончательное решение о строительстве комплекса примет правительство региона.

#Тюменская область#Экология#Отходы#Анастасия Имамахметова
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