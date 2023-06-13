Тюменская область идет в авангарде национального проекта «Экология»

Тюменская область, в отличие от Московской области, где ставку сделали на мусоросжигательные заводы, пошла более экологичным и экономически оправданным путем. Чтобы сократить объем утилизируемых отходов, здесь начнут применять технологию компостирования. Она позволит переработать органические отходы, которые в составе ТКО в зависимости от сезона и местности содержатся от 30 до 50%.